24enne viene aggredita in stazione: una delle rapinatrici è la sorella

Una ragazza è stata aggredita e derubata in Stazione a Bologna. La 24enne aspettava il treno sul binario 6, ed è stata avvicinata da due donne, una 19enne e una 26enne, anche loro romene, che le hanno strappato la borsa dal braccio e sono fuggite.

La Polizia Ferroviaria, allertata dalla vittima, ha ricostruito in breve quanto accaduto, anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Agli agenti, la vittima, non ha subito rivelato di conoscere le due rapinatrici e soprattutto che una delle due era la sorella.

Lo ha ammesso in un secondo momento. Le autrici del colpo sono state individuate in un campo nomadi in città e sono state denunciate per rapina.