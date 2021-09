Cacciatore ferito da pallottola vagante durante battuta illegale: è grave

Cacciatore resta ferito da pallottola vagante durante battuta illegale: è grave. Cinque persone denunciate

Incidente durante una battuta di caccia illegale a Ferrandina (Matera). Un cacciatore di 59 anni è rimasto ferito in modo grave da una pallottola vagante e lo hanno ricoverato d’urgenza all’ospedale San Carlo di Potenza.

Dopo le indagini dei carabinieri ci sono state 5 denunce, tra cui la persona che ha sparato e che, dagli accertamenti eseguiti ha avuto un atteggiamento alquanto negligente e irresponsabile, per cui dovrà rispondere dell’accusa di lesioni colpose. La battuta di caccia è occorsa in una fase non ancora aperta all’attività venatoria, di sera.

Leggi anche:—>Covid, Abrignani (Cts): “Con terza dose protezione torna al 90% e potrebbe durare anni”

Intanto i militari hanno eseguito tutte le indagini del caso tramite sopralluoghi, perquisizioni e rilievi tecnici. Hanno inoltre ascoltato le varie persone informate sui fatti riuscendo a vincere la reticenza dei cacciatori a raccontare l’accaduto.

Leggi anche:—>Reggio Emilia. Aggressione in centro storico, arrestati due ventenni

All’inizio, infatti, costoro avevano cercato di nascondere le responsabilità di quanto occorso. I carabinieri hanno denunciato 5 persone che hanno preso parte alla battuta di caccia illecita, con l’accusa di caccia di frodo. I militari hanno sequestrato loro le armi e proposto di revocare il porto d’armi.