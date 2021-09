Reggio Emilia. Aggressione in centro storico, arrestati due ventenni

Aggressioni in piazza Casotti, vicolo del Folletto e via dei Due Gobbi: Una delle vittime presa a pugni e calci ha riportato una prognosi di 10 giorni.



Prima una brutale aggressione per rapinare delle persone in centro storico e poi un duro scontro con i carabinieri: arrestati un georgiano, Aleksi Samkharauli, residente a Reggio Emilia e un giovane di origini di nordafricane, Younesse Maoujoud, residente a Cadelbosco Sopra, entrambi 20enni, per tentata rapina aggravata e continuata e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Una delle vittime, presa a pugni e calci, ha riportato una prognosi di 10 giorni.

Tutto ha avuto origine domenica mattina poco prima delle 8, quando al 112 è giunta una telefonata per segnalare un’aggressione a scopo di rapina consumata nella piazza Casotti, in centro, sotto il Comune. Momenti terribili per la vittima, presa a pugni e calci. L’ operatore del 112 ha visionato le immagini delle telecamere della videosorveglianza comunale, grazie alle quali sono state disposte le ricerche dei due colpevoli, spariti dopo il tentativo di rapina.

I due, che sono stati intercettati in via del Cristo dai carabinieri, hanno reagito violentemente. I militari hanno chiesto rinforzi e solo grazie all’arrivo di un’altra pattuglia i due sono stati fermati e portati in caserma dove sono stati arrestati con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e tentata rapina aggravata.

Il giovane aggredito in piazza Casotti ha ricevuto una prognosi di 10 giorni. In caserma i carabinieri hanno scoperto che i due malviventi si erano già resi responsabili, sempre in centro storico, di altri due tentativi di rapina: uno ai danni di un 76enne reggiano, avvenuto in vicolo del Folletto, e un altro ai danni di un 42enne in via dei Due Gobbi, a sua volta colpito alle spalle con dei calci.