Martin Castrogiovanni, avete mai visto la moglie del rugbista? Ecco di chi è la bellissima Daniela

Martin Castrogiovanni è uno dei rugbisti più popolari del nostro paese oltre ad essere un apprezzato personaggio televisivo, ma avete mai visto sua moglie? Ecco di chi si tratta.

Nato a Paranà in Argentina nell’ottobre del 1981, Martin ha iniziato la sua carriera nel mondo del rugby proprio nel paese sudamericano per poi arrivare in Italia nel 2001 e dare il via al suo percorso da professionista. Castorgiovanni ha subito avuto modo di mostrare il suo talento venendo presto chiamato a giocare nella nazionale italiana fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento in Italia per questa disciplina sportiva.

Chi è la moglie di Martin Castrogiovanni

Giacomo Castrogiovanni nel 2016 ha annunciato il suo ritiro dal campo di ruby e 4 anni dopo, nel 2020 si è sposato con la sua compagna, ma di chi si tratta? La dolce metà dell’atleta si chiama Daniela Marzulli, ha 43 anni e nella vita lavora come addetta alle vendite per Fendi. Secondo quanto riportato i due si sono conosciuti durante una cena tra amici e da allora è scattata la scintilla che li ha portati a celebrare il loro amore con il matrimonio.

Il primo anniversario

Martin ha più volte pubblicamente dichiarato il suo amore per Daniela affermando che sia riuscita a renderlo l’uomo più felice del mondo. Inoltre negli ultimi giorni, i due hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio con un viaggio in Islanda come è possibile vedere sul profilo Instagram di Castrogiovanni che ha condiviso alcuni scatti che vedono la coppia immersa nei meravigliosi panorami dell’isola. Inoltre l’ex rugbista nella descrizione del post ha ascritto: “Torno a casa con gli occhi pieni di emozioni che neanche le immagini possono descrivere. Grazie Islanda per avermi ricordato quanto la natura sia potente. Ma soprattutto grazie mi amor per il primo di tanti anniversari speciali.”

Il ritorno a Tu si que vales

A partire da sabato 18 settembre, Martin tornerà alla conduzione di Tu si que vales al fianco di Alessio Sakara. L’ex atleta, dopo una lunga carriera nel rugby, sembra che stia riuscendo a farsi spazio nel panorama televisivo italiano come conduttore grazie all’imponente presenza davanti alla telecamera che spacca lo schermo e a uno stile di conduzione che sembra aver convinto il pubblico da casa.