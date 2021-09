Sangiovanni e Giulia Stabile si sono lasciati? Lo sfogo della ballerina: “Smettetela”

Crisi in vista tra Giulia Stabile e Sangiovanni? É da qualche giorno che circola questa voce di corridoio, e la ballerina ha puntualizzato la situazione attraverso il suo canale Instagram.

Giulia Stabile, la “Lady” di Sangiovanni

Tra le giovani coppie che stanno conquistando i social, il piccolo schermo e il mondo della musica, figura sicuramente quella formata da Sangiovanni e Giulia Stabile. La ballerina e il cantante, che si sono conosciuti nel corso dell’ultima edizione di “Amici”, lo storico talent di Maria De Filippi hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra proprio durante il programma, fidanzandosi e condividendo insieme numerosi momenti romantici. Negli ultimi giorni, tuttavia, iniziava a vociferarsi che tra i due avrebbe potuto esserci un allontanamento. Vediamo un po’!

Allontanamento tra Giulia e Sangiovanni?

É da qualche giorno che Giulia Stabile e Sangiovanni non condividono foto che li ritraggono insieme, e non solo: sono anche mancati i like reciproci agli scatti pubblicati su Instagram. Inoltre, il cantante non ha presenziato alla festa di compleanno di Deddy, alimentando così l’ipotesi di una probabile rottura

Giulia Stabile ha puntualizzato la situazione, mettendo a tacere le voci di corridoio createsi, attraverso il suo profilo Instagram. Ha infatti chiesto, a chi alimentava questi rumour di smetterla, in quanto non corrispondono al vero, ma sono solo frutto di fantasia. “Smettetela per favore di inventarvi cose inutili, per favore. Sangio mi ha sempre supportata e viceversa e vi ricordo che esistono le chat private e non solo le storie di Instagram”. Il loro amore, dunque, non è un trofeo da esibire sui social, ma un sentimento intimo e privato da custodire con cura e rispetto.

La storia tra i due giovani talenti di “Amici”

Certo, negli scorsi mesi la coppia si è più volte raccontata, aprendo ai fan le porte del loro amore: si sa, Giulia ha condiviso molte prime volte con Sangiovanni, fattore che ha sicuramente influito sulla crescita della loro relazione. É tuttavia naturale che non vogliano condividere ogni momento della loro storia sui social.

Nel frattempo, la ballerina si prepara per tornare in tv: sarà infatti presente a “Tu si Que Vales”, che prenderà il via il 18 settembre su Canale 5. Sono stati mesi di rivincita per Giulia: da ragazza emarginata e spesso esclusa, è riuscita a imporsi vincendo uno dei talent più importanti della televisione italiana, aprendosi così a una nuova vita. Ora, la sua carriera è costellata di successi ed è apprezzata da chiunque la guardi: il suo talento è innegabile, così come il suo carisma e la sua simpatia. Tutto meritato.

Manca anche poco alla prossima edizione di “Amici”, e i preparativi fervono alla grande. Sicuramente ci sarà posto per grandi talenti e sarà curioso vedere come si interfacceranno all’interno del talent, che prenderà il via il 19 settembre. L’attesa è alle stelle!