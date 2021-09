Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, matrimonio in gran segreto? Parla la conduttrice: “La verità è che…”

La conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, ha parlato della sua vita privata, dalla scomparsa della mamma al matrimonio con il suo compagno, Pier Silvio Berlusconi. Ecco le sue parole.

Silvia Toffanin e il giorno della scomparsa di sua mamma

Lei è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, al timone di Verissimo – da quest’anno anche con il doppio appuntamento di domenica – dal 2006. Stiamo parlando chiaramente di Silvia Toffanin, compagna dell’Amministratore Delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. La coppia ha avuto due bambini: Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, di 6 anni.

In una lunga intervista rilasciata a Il FattoQuotidiano Magazine, Silvia Toffanin ha parlato a cuore aperto della sua vita privata, partendo dal dramma vissuto lo scorso anno, con la scomparsa dell’amata mamma, Gemma Parison, dopo una lunga malattia. Ha raccontato Toffanin: “Mi manca la mia mamma. Quando è scomparsa mia mamma ero in macchina, stavo andando a registrare Verissimo. Sotto shock ho annullato tutto e sono tornata indietro. Pier Silvio, però, mi ha invitato a riflettere, dicendomi che forse a mia mamma avrebbe fatto piacere che andassi in onda. L’ho fatto per lei che non si perdeva una puntata ed era orgogliosa di me”.

Toffanin: “Matrimonio? Siamo felici così”

La storia d’amore con Pier Silvio Berlusconi, iniziata nei primi anni duemila, prosegue a gonfie vele, anche se i due non sono mai convolati a nozze. Coppia riservatissima – nemmeno un social per i due – sono al tempo stesso tra i più amati dal grande pubblico. Sul futuro della coppia Toffanin ha rivelato: “Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo. Un giorno sono incinta, il giorno dopo no”.

E ancora: “Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici così”. Al momento, dunque, la conduttrice è felicissima e si gode la sua bellissima famiglia nella splendida villa di Portofino.