Guenda Goria e il calvario della sua malattia: “Non si può guarire del tutto”

Guenda Goria è nota per essere la figlia del giornalista Amedeo, attuale concorrente dell’edizione del Grande Fratello vip 6, e Maria Teresa Ruta. Di recente ha aggiornato i suoi fan per un delicato intervento che ha dovuto fare per contrastare l’endometriosi. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Guenda Goria, donna di fascino ed eleganza

Guenda Goria è una donna dotata di estremo fascino e professionalità. Davanti alle telecamere ha sempre mostrato tanta diplomazia ed eleganza nell’affrontare determinate situazioni. Nel salotto di Barbara D’Urso, per esemoio, ha dovuto fare i conti con Karina Cascella. In pratica quest’ultima l’ha criticata sostenendo che si è fatta fotografare con Filippo Nardi per avere solo visibilità. Guenda in modo garbato e cortese ha smentito la sua versione. Nella casa del Grande Fratello si è avvicinata alla madre e si è fatta conoscere dal pubblico che ha iniziato ad amarla. Nonostante il reality sia giunto al termine, lei è molto seguita sui social. Di recente ha fatto delle dichiarazioni inerenti alla malattia che la tormenta.

“Chi soffre questa patologia viene operato più volte”

Guarda Goria ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo per parlare di ciò che ha dovuto subire in sala operatoria. Purtroppo per la sua malattia non esiste una cura definitiva, dunque potrebbe essere costretta a sottoporsi a un altro intervento chirurgico. “Nel mio caso la cosa più importante è che, per fortuna, le ovaie sono sane, e quindi in futuro potrò avere i figli. C’è un’alta percentuale di recidive, per cui chi soffre di endometriosi viene operato più volte nell’arco di una vita. Non si può guarire del tutto. Chi soffre questa patologia viene operato più volte”, ecco cosa ha riferito ai suoi follower. Poi ha colto l’occasione per ringraziare coloro che le sono stati accanto: “Volevo ringraziare la mia famiglia, mia madre che era lì e mi ha dato una forza immensa e tutte le persone che anche tramite social mi sono state accanto. Adesso ho un gran desiderio di vita”.

Amore a prima vista per Guenda

Nella casa Guenda si è avvicinata molto al compagno d’avventura Massimiliano Morra. Molti avevano insinuato che ci fosse del tenero tra i due, ma in realtà si è trattata di una semplice amicizia. Lui è felicemente fidanzato da anni con Dalila Mucedero mentre lei è da poco uscita allo scoperto con il giovane Mirko Gancitano. E’ ben risaputo che è sempre stata attratta da persone più grandi, ma stavolta ha fatto un’eccezione. Mirko è un attore, videomaker, fotografo e personaggio televisivo. Si sono conosciuti in un resort: lei era in vacanza mentre lui alloggiava lì per lavoro. E’ stato un vero colpo di fulmine.

