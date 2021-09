Amedeo Goria, conoscete la fidanzata? Bellissima modella di 31 anni più giovane

Amedeo Goria padre dell’ex gieffina Guenda ed ex marito di Maria Teresa Ruta, è fidanzato con una bellissima modella moldava di 36 anni. Sapete chi è? Conosciamola meglio.

La dolce metà di Amedeo Goria

Dopo l’ex moglie e la figlia, anche il giornalista sportivo Amedeo Goria si prepara ad assaporare l’ebrezza di vivere per un pò di tempo all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Essendo uno dei concorrenti della nuova edizione, varcherà presto la soglia della celebre porta rossa.

Inutile evidenziare che quest’anno, per quanto riguarda la famiglia Goria, tutti i riflettori saranno puntati su di lui e i più curiosi si chiedono chi sia la sua dolce metà, ossia Vera Miales.

Chi è Vera Miales

La fidanzata di Amedeo Goria e di origini moldave, ha 36 anni e fa la modella. Arrivata in Italia nel 2004 con la madre ha iniziato a lavorare nei ristoranti, come lavapiatti, prima di intraprendere gli studi da estetista. Una passione che si è materializzata nell’apertura di un centro tutto suo, in società con altre persone. Anche se oggi gestisce un bar e fa la modella.

Tuttavia Vera Miales è prima di tutto un’Influencer e i social le hanno dato la possibilità di conoscere Amedeo Goria che ha ben 31 anni più di lei. Pare che il giornalista della Rai, abbia preso l’iniziativa, contattandola con un messaggio e da lì, hanno iniziato a parlarsi e successivamente a vedersi.

Dichiarazioni bollenti

Recentemente alcune rivelazioni di Amedeo Goria, che riguardano anche la sua fidanzata, hanno fatto clamore. Il prossimo gieffino infatti ha affermato che fa l’amore con Vera, anche 5 volte in un solo giorno. Dichiarazioni confermata dalla donna.

Vera Mials ha anche specificato che a causa del lavoro si vedono solo i fine settimana ed è capitato di fare l’amore più volte in un giorno, per la forte passione. Questi particolari privati però l’hanno anche fatta soffrire, perchè molti internauti, sui social, l’hanno additata come la perfetta mantenuta.

“Se avessi fatto una scelta in base ai soldi non starei con un uomo che guadagna 2 – 3 mila euro di pensione al mese, ma con un imprenditore con uno stipendio d’oro.” Si è difesa Vera, la quale ha anche spiegato che tra lui e Amedeo c’è un bellissimo rapporto e che starebbe ore ad ascoltarlo.