Grande Fratello Vip, chi è Andrea Casalino: vita privata e carriera del super modello ex di Uomini e Donne

Il Grande Fratello Vip quest’anno terrà tutti con il fiato sospeso e il merito è senza dubbio del cast che è stato formato per quest’edizione. Tra i tanti bellissimi ci sarà l’attore (ed ex corteggiatore di Uomini e Donne) Andrea Casalino. Ecco tante informazioni interessanti sul suo conto.

Andrea Casalino tra i bellissimi del cast

Tanti giovani si metteranno alla prova davanti alle telecamere del reality più seguito d’Italia. Ci sono ragazzi provenienti da Uomini e Donne come l’ex tronista Sophie Codegoni e l’ex corteggiatrice Soleil Sorge. Da qualche ora si stanno lanciando delle frecciatine sui social, dunque pare che ci saranno fuoco e scintille fin dal primo giorno tra le due. Da Temptation Island al Gf Vip Tommaso Eletti avrà modo di avere una rivalsa nel piccolo schermo dopo aver troncato la relazione con la fidanzata Valentina Nulli Augusti. Ci metterà in gioco anche l’ex di Belen Rodriguez Gianmaria Antinolfi e sicuramente il modello Andrea Casalino gli darà del filo da torcere in questioni di fascino. Ecco delle informazioni su vita privata e carriera di quest’ultimo.

Una carriera senza paragoni per Andrea

Andrea Casalino è nato il 15 luglio 1983 a Brindisi. È un modello, attore, direttore de La maison Luigi Convertini e fondatore della palestra Uroboro CrossFit che gestisce con la sorella Raffaella e il cognato William. Molti non sanno che il suo primo esordio in tv è avvenuto partecipando al programma di Maria De Filippi in qualità di corteggiatore. Successivamente ha partecipato al concorso di Mister Italia 2010 dove non è passato inosservato. Subito dopo si è cimentato nella recitazione e ha ottenuto dei ruoli in fiction di spicco come Rodolfo Valentino – La leggenda e Squadra Antimafia 8. Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto delle relazioni con la Bonas di Avanti un altro Paola Caruso e la vincitrice della prima edizione del Gf Vip Alessia Macari. Non si sa nulla sulla sua situazione sentimentale attuale, anche se è quasi certo che sia single. Tutti sostengono che farà perdere la testa alle sue compagne d’avventura. Chi sarà colei che riuscirà ad avere la meglio?

Leggi anche -> Grande Fratello Vip, il clamoroso scivolone di Sonia Bruganelli: “Questo concorrente non lo conosco”

“La temo. Mi conosce perché…”

Durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Andrea ha messo di temere molto i pareri dell’opinionista Sonia Bruganelli: “Mi conosce perché sono stato in finale ad Avanti un altro”. Tuttavia ha dichiarato di essere entusiasta dell’imminente avventura televisiva perché il suo scopo e farsi conoscere dal grande pubblico. Non vuole essere definito solo un bel ragazzo, ma ha intenzione di mostrare a tutti la sua personalità. Inoltre ha ammesso che tende a legare con il prossimo senza problemi, dunque riuscirà a instaurare delle belle amicizie tra le mura della casa. Se il destino starà dalla sua parte, potrà anche trovare l’amore.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip 6, tutto pronto per la nuova edizione: chi sono i concorrenti che entreranno nella casa