Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassié. chi sono le Principesse d’Etiopia, concorrenti del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello vip da anni regala tantissime emozioni al pubblico. Anche quest’anno Alfonso Signorini è al timone della conduzione e potrà contare su due opinioniste d’eccezione. Secondo fonti attendibili pare che nella casa entreranno tre principesse, figlie di una persona molto importante. Ecco delle informazioni interessanti sul loro conto.

Tre principesse nel cast del Grande Fratello Vip

Il cast ormai è ufficiale con la pubblicazione della foto su tutte le riviste di gossip. Uno dei personaggi più chiacchierati è sicuramente Tommaso Eletti, ovvero l’ex fidanzato di Valentina Nulli Augusti di Temptation Island. Con un’Instagram story Sonia Bruganelli, una delle opinioniste di questa edizione, ha ironizzato in compagnia di un’amica sul ragazzo perché non aveva idea di chi fosse. Nel cast c’è anche l’ex di Belen Rodriguez Gianmaria Antinolfi, il quale farà perdere la testa a tante giovani della casa. Sophie Codegoni e Soleil Sorge hanno già dichiarato che tra loro ci sarà una guerra perché si stanno lanciando delle frecciatine sul web. Tra i tanti colpi di scena c’è anche quello che riguarda la presenza dei tre principesse d’Etiopia, discendenti della dinastia di Hailé Selassié, l’ultimo imperatore di Etiopia chi ha perso il trono nel 1974. Ecco alcune informazioni interessanti sulla loro conto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

“Non passeranno inosservate”

“Non passeranno inosservate. Sono sconosciute a molti, ma capaci di fa parlare più di tutti“, ecco le parole riportate da Davide Maggio. La più grande si chiama Jessica e ha 27 anni e a seguire ci sono Clarissa e Lucrezia. La prima è una fashion blogger e vanta di 11.000 follower. Ha partecipato nel 2018 alla seconda edizione del programma televisivo Riccanza. Le sorelle, invece, non sono molto attive su Instagram. Per questo motivo non si sa nulla sul loro conto. A prescindere da tutto, i telespettatori sono concordi nel dire che sono dotate di un fascino strepitoso. La scelta tra le tre sarà sicuramente un’impresa ardua per i concorrenti della casa più spiata d’Italia.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro attacca la conduttrice Rai: “Lei non vorrei trovarla mai nella Casa”

Due bellissime (già) ai ferri corti?

Soleil Sorge è nota al pubblico per essere stata una corteggiatrice di Uomini e Donne ed è stata scelta dal tronista Luca Onestini. Quando quest’ultimo ha partecipato alla seconda edizione del reality, Soleil non ha esitato a lasciarlo con una lettera per dare una possibilità a Marco Cartasegna. Poi è finita al centro del gossip per la sua relazione con Jeremias Rodriguez e adesso pare che sia single. Non ha espresso un’opinione positiva su Sophie Codegoni, la quale ha risposto per le rime. Sicuramente ne vedremo delle belle tra le due più giovani della casa. Chi la farà franca?. Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Leggi anche -> “Non ha nessuna dote”, Sophie Codegoni attaccata pesantemente da un’altra ex tronista