Grande Fratello Vip, chi è Gianmaria Antinolfi: vita privata, carriera, Belen Rodriguez

Il Grande Fratello Vip a breve tornerà su canale 5 in prima serata e regalerà, come sempre, tante emozioni al pubblico. Uno dei concorrenti sta facendo parlare di sé per via di una sua ex, ovvero bene Rodriguez. Lui è Gianmaria Antinolfi. Ecco qualche informazione interessante sul suo conto.

L’ex di Belen nella casa del Grande Fratello Vip

Secondo fonti attendibili al timone della conduzione c’è il bravissimo Alfonso Signorini, il quale sarà affiancato da due opinioniste d’eccezione: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Entrambe commenteranno le dinamiche che si creeranno all’interno della casa. Molti sono convinti che ci farà un continuo battibecco tra due bellissime della casa: Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Il motivo? Si stanno lanciando delle frecciatine sui social ancor prima di mettersi in gioco davanti alle telecamere. Per questo motivo non ci resta che attendere l’inizio dell’ennesima edizione. Tuttavia gli occhi sono puntati su un altro concorrente per via della sua ormai archiviata relazione sentimentale con Belen Rodriguez. Si tratta del giovane imprenditore Gianmaria Antinolfi. Ecco delle curiosità sulla vita privata e sul suo lavoro.

Curiosità su Gianmaria

Nato a Napoli il 30 giugno del 1985, Gianmaria è un imprenditore che lavora nel campo del fashion di lusso. Si è laureato in Economia aziendale all’Università Federico II di Napoli e ha ottenuto un Master in Management alla Bocconi di Milano. Adesso è a capo di due società che fanno parte del gruppo multinazionale della moda Kering (Caravel Pelli Pregiate Spa & France Croco), noto per gestire tantissimi i brand come Gucci, Pomellato, Yves Saint Laurent e tanti altri ancora. L’estate scorsa è stato al centro del gossip per la sua relazione sentimentale con una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano. Sono stati paparazzati su una barca nei pressi della splendida isola di Capri e con loro c’era anche il piccolo Santiago. Ora pare che sia single, dunque non avrà problemi ad avvicinarsi alle sue compagne d’avventura. Tutti sono concordi nel dire che sia dotato di un fascino strepitoso: fisico scolpito, lineamenti del volto perfetti, colori scuri che caratterizzano l’uomo del Sud. Sicuramente le telespettatrici avranno un motivo in più per restare incollati davanti al piccolo schermo.

Un altro ex spopola in tv

Sì Gianmaria Antinolfi si metterà alla prova davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, un altro ex di Belen si cimenterà nel ballo nello show Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Stiamo parlando di Andrea Iannone. Il campione di motociclismo sarebbe ancora in trattativa con i produttori del programma, ragion per cui non si sa ancora la certezza nella sua presenza nel cast. Quest’anno, quindi, ne vedremo delle belle in questi programmi televisivi.

