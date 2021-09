Il Paradiso delle Signore, anticipazioni venerdì 10 settembre: Rocco è pronto per una nuova sfida

Alle porte della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, ecco alcune anticipazioni sull’ultimo episodio del riassunto che andrà in onda nel primo pomeriggio di venerdì 10 settembre.

L’inizio della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è previsto per lunedì 13 settembre e il pubblico a casa sembra essere particolarmente curioso di di scoprire le novità della serie e le nuove avventure che vivranno i protagonisti.

Una nuova partenza

Nell’attesa i telespettatori nel primo pomeriggio di venerdì potranno rivedere l’episodio finale della quinta stagione che vedrà Marta pronta per la sua partenza verso New York, dopo aver passato la notte con Vittorio, il quale non potrà fare a meno di ripensare a quel meraviglioso momento insieme alla giovane. Ma le partenze non finiscono qui, infatti anche Gabriella prenderà finalmente una decisione in merito al suo trasferimento a Parigi.

La decisione di Rocco

Nel frattempo Rocco continuerà a trovarsi in mezzo a due fuochi: da un lato il contratto con la società ciclistica che gli permetterebbe di realizzare il sogno di una vita, dall’altro il padre di Maria, uomo severo che sta provando a impedire il matrimonio tra i due giovani con la collaborazione di Giuseppe. Rocco a un passo dalla firma del contratto deciderà di andare in Sicilia e finalmente affrontare in un faccia a faccia il padre della sua dolce metà.

La scoperta di Ludovica e Marcello

Ludovica e Marcello scopriranno il piano di Fiorenza volto a screditare la loro relazione tramite un articolo di giornale e far in modo di riconquistare la posizione di rilievo all’interno del Circolo. I due giovani però costringeranno la donna a rinunciare alla sua vendetta e finalmente potranno vivere il loro rapporto in piena serenità.