Pio e Amedeo frecciatina a Fedez: “Grazie alla Rai…” | La risposta del cantante

Pio e Amedeo durante la prima puntata dei Seat Music Awards, lanciano una frecciatina a Fedez sulla censura della Rai, argomento di litigio tra il rapper e il servizio radiotelevisivo pubblico, scoppiato il 1° maggio scorso, durante il Concertone. Fedez non ha fatto attendere la sua risposta ai comici pugliesi. Ecco cosa ha detto

Il programma che premia i cantanti

Carlo Conti e Vanessa Incontrada ieri 9 settembre, hanno condotto in diretta su Rai 1 dall’Arena di Verona, la prima puntata dei Seat Music Awards. La coppia televisiva amatissima dal pubblico, con professionalità e simpatia ha consegnato i premi ai cantanti che hanno fatto grosse vendite con i loro singoli e album.

Un programma musicale che ha interessato moltissimi telespettatori e che ha dato un ultimo tocco estivo alla stagione che sta per concludersi, prima dell’inizio della scuola. Tantissimi gli artisti saliti sul palco, da Madame a Ligabue, da Marracash a Sangiovanni e tantissimi altri.

Il duo Pio e Amedeo contro Fedez

Quest’anno non sono mancati i premi per alcuni personaggi televisivi che si sono contraddistinti anche in ambito musicale, come Maria De Filippi, che grazie ad Amici ha dato un grosso contributo, nel corso degli anni, alla discografia italiana. Oltra alla “regina di Canale 5” sono intervenuti anche il duo comico Amedeo e Pio, premiati per il successo di “Felicissima sera”. Ma c’è stato un colpo di scena che ha scaturito un botta e risposta con Fedez. Cosa è successo?

Il duo comico dopo aver ricevuto i premi, ha ironizzato sul flop di Top Ten un varietà della Rai, condotto proprio da Carlo Conti nel 2020. I pugliesi hanno scherzato commentando il fatto come “un’umiliazione, una macchia nel curriculum di Conti”. Poi la frase indirizzata a Fedez: “Grazie alla Rai per non averci censurato!” hanno sottolineato, ridendo e tirando in ballo quello che è successo con Fedez al Concertone. In seguito, non si sono trattenuti nel fare riferimenti alle polemiche scaturite dopo le dichiarazioni del cantante, citando anche i famosi “smalti” che il marito di Chiara Ferragni ama sfoggiare sui social.

“Noi dedichiamo questo premio… alla libertà di opinione. Augurandoci che la libertà non passi per la decisione di qualche associazione, per l’oligarchia del gusto, viva la libertà” Sono state le frasi conclusive di Pio Amedeo, lasciando evidentemente sconcertato Fedez, che immediatamente ha dato la sua risposta tramite i social.

La risposta del cantante

Fedez infatti non se n’è stato di certo in silenzio e come fa di consueto in queste occasioni, si è fatto sentire attraverso una stories di Instagram:

“Stavo andando a nanna e mi hanno scritto “Pio e Amadeo t hanno dissato“… Figo, una delle cose più fighe viste in Rai, una grande installazione artistica. Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di sputt@nare l’avversario senza contraddittorio. Bravi tutti. Mi è piaciuto. Bravi Pio e Amedeo. Spero di diventare un giorno un anticonformista, un antisistema come voi. Domani incomincerò uscendo per la strada dando del ne*ro e del fr*cio a tutti per strappare un sacco di sorrisoni. Domani alle 10 apro il mio chioschetto di smalti senza il quale non riuscirei a dare da mangiare ai miei figli e mi inventerò qualche polemica per vendere i miei smaltini.”