Una Vita, anticipazioni venerdì 10 settembre: la proposta di Servante

Come di consueto nel primo pomeriggio di venerdì 10 settembre andrà in onda un nuovo episodio di Una Vita, ecco alcune anticipazioni sulle avventure degli abitanti di Acacias.

Ideata da Aurora Guerra, Una Vita è una delle soap opera di maggiore successo degli ultimi anni in cui è riuscita a conquistare milioni di telespettatori tra Italia e Spagna. Nei mesi scorsi è stata purtroppo annunciata la chiusura della serie che nonostante ciò continua a intrattenere un vasto pubblico di affezionati curiosi di scoprire quale sarà il finale riservato ai protagonisti.

La proposta di Servante

Nonostante Fabiana non si fidi molto delle idee di Servante, questa volta la donna sembra essere convinta ad accettare la sua proposta. La locandiera infatti deciderà di fingersi la moglie dell’uomo in modo da poter partecipare al concorso delle pensioni e poter dare un po’ di visibilità al loro piccolo hotel, oltre che guadagnare qualche extra dal premio messo in palio.

La farsa di Fabiana e Servante

Il concorso, infatti, prevede che possano partecipare esclusivamente coppie sposate ufficialmente e che si occupano della gestione di una piccola locanda, un hotel o una pensione. Per questo motivo Fabiana deciderà di accettare la proposta di Servante fingendosi sua moglie e accompagnandolo al cinema sotto braccio in modo da rendere la farsa più credibile. Tuttavia Fabiana sarà intimorita dalla possibilità di screditare la propria immagine di fronte ai suoi concittadini.

La competizione tra le domestiche

Inaspettatamente gli amici, scoperto l’obiettivo di Fabiana e Servante, decideranno di prendere parte alla farsa aiutandoli nel tentativo di vincere il concorso. Per questo motivo nascerà una competizione tra le giovani domestiche per stabilire chi dovrà fingere di essere la figlia della coppia. Tra le più quotate ci sarà sicuramente Alodia, il cui accento andaluso potrebbe però insospettire i giudici. Come risolveranno questo problema?