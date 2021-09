Beautiful, anticipazioni 10 settembre: lo scontro tra Kate e Bill

Anche oggi ci aspetta una nuova puntata di Beautiful, che secondo gli spoiler si annuncia ricca di colpi di scena. Ecco qualche anticipazione, partendo dalla sofferenza di Kate, che vede il suo uomo ancora innamorato di Brooke.

Le sorelle Kate e Brooke

Le anticipazioni di Beautiful della puntata di oggi 10 settembre, ultimo giorno della settimana, ci dicono che sarà all’insegna delle emozioni e dei colpi di scena. Tanto per cominciare, ciò che sta appassionando i milioni di telespettatori, fedeli alla soap opera americana, è sicuramente la situazione che si è venuta a creare tra le sorelle Logan, Kate e Brooke.

Kate infatti non riesce più a trattenere le lacrime, dopo aver detto a Bill che lo lascerà perchè lui è ancora innamorato di sua sorella. Ciò però rende felice Quinn che vede riuscito il suo piano. Ma andiamo per ordine.

Ridge non perdona!

La puntata di oggi 10 settembre mostrerà un Ridge Forrester imperterrito a non perdonare Brooke. Lo stilista ha ascoltato di nascosto una conversazione tra la sua compagna e lo Spencer e ormai è più convinto che tra i due ci sia un reale sentimento. Brooke dal canto suo ha avuto il brutto colpo di trovare Ridge e Shauna a letto insieme ed è a dir poco furiosa! Del resto lei Ridge non l’ha tradito e sa che tutto questo è scoppiato a causa di un fraintendimento, costruito ad opera d’arte dalle sue acerrime nemiche Shauna Fulton e Quinn Fuller. Bill però non ha perso tempo, ritornando alla carica nei suo confronti, ma è pur vero che lei lo ha fermato. Insomma, non è una bella situazione per la Logan, non sa più come uscirne.

Kate contro Bill

Intanto Kate non nasconde più il suo dolore: è fuori di sé ed comprensibilmente addolorata. Tuttavia lei ce l’ha con Bill non con Brooke, perchè quest’ultima le ha parlato e crede alle sue parole. Sua sorella le ha raccontano che non è stata lei a dichiararsi a suo marito ma è stato lui che non ha perso tempo a confessarle il suo grande amore. In effetti lo Spencer non si è di certo nascosto dietro un dito, ammettendo tutta la sua attrazione per lei e confermando i suoi reali sentimenti. Nonostante ciò non rinnega il suo amore per Kate. Quest’ultima è ferita e ha deciso di chiudere definitivamente con Bill. Ormai l’ha perdonato già troppe volte ed è ora di darci un taglio!

Intanto il piano di Quinn scorre liscio come l’olio. Il matrimonio di Bill e Kate sta per naufragare e l’artefice di tutto sembra proprio Brooke Logan. Un marchio, quello della “Rovina Famiglie”, che Brooke non riesce mai a cancellare. In questo caso la faccenda è più grave perchè riguarda la famiglia di sua sorella.