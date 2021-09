Giulia Salemi, terribile lutto per l’ex gieffina: “Trovato senza vita”

Il periodo felice di Giulia Salemi è stato interrotto dalla triste notizie dalla notizia di una drammatica dipartita. Ecco cosa è successo.

Grave lutto per una delle coppie più conosciute dal mondo della televisione e dagli appassionati di reality show: Giulia Salemi e la madre Fariba Tehrani. Nella giornata di ieri, 9 settembre, l’iraniana ha annunciato tramite un post su Instagram che il fratello Abdolhamid, che viveva in Iran, è morto a causa di un arresto cardiaco dopo aver contratto il Covid-19.

Il dolore straziante di Fariba ha coinvolto immediatamente la figlia Giulia e tanti altri fan della donna, tornata agli onori della cronaca dopo la turbolenta partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei famosi. In moltissimi si sono riversati sul profilo social della Tehrani per dedicarle un pensiero ed esprimerle tutta la vicinanza in un momento così difficile e doloroso.

Giulia Salemi e Fariba Tehrani in lutto: il post

“È morto mio fratello Abdolhamid – ha scritto Fariba Tehrani su Instagram allegando una foto del giovane – . Aveva fatto il vaccino due mesi fa! Ha preso lo stesso il Covid”.

Stando a quanto riportato dalla mamma di Giulia Salemi, dunque, il fratello sarebbe morto in seguito ad alcune complicanze sorte dopo aver contratto il coronavirus.

“Stamattina l’hanno trovato senza vita, arresto cardiaco – ha continuato a raccontare Fariba – . Il mio cuore è a pezzi”.

La donna, tuttavia, pare avesse avuto proprio nella notte un presentimento su qualcosa di funesto che sarebbe accaduto nella sua vita.

“Stanotte avevo sognato mia nonna, i miei genitori e mia sorella defunte – ha detto ancora la Teherani – .Sono a pezzi, per favore una preghiera per l’anima di Abdolhamid Mohammad Tehrani”.

Tra i tanti messaggi di cordoglio giunti a Fariba per la morte del fratello, anche il commento della figlia Giulia Salemi: “La vita è ingiusta”.

Giulia Salemi, il dolore in un momento d’oro

Un dolore grande, dunque, anche per la Salemi che sta vivendo uno dei momenti più felici ed intensi della sua vita.

La partecipazione al Grande Fratello Vip 2020/2021 le ha regalato l’amore con Pierpaolo Pretelli: i due sono felicissimi insieme e c’è chi sussurra che abbiano anche intenzione di convolare a nozze nei prossimi anni.

Ma non è solo la sfera sentimentale di Giulia a vivere un momento d’oro: anche dal punto di vista professionale la Salemi sta collezionando una serie di grandi successi.

Dopo aver condotto con un egregio successo Salotto Salemi su Mediaset Infinity, Giulia ha ricevuto una nuova proposta da parte dei vertici di Cologno Monzese: lo show Gf Vip Party in coppia con la sorella di Tommaso Zorzi, Gaia.