Jasmine Carrisi in un rosso sensuale a Venezia | Come si è presentata la figlia di Albano e Loredana Lecciso

Jasmine Carrisi è sempre più bella e sempre più cool anche a Venezia per calcare il red carpet. Ecco bellissima e sensuale su Instagram.

La primogenita di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi sta diventando una vera star, molto seguita soprattutto sui social con un bagno di follower. La giovane ventenne Jasmine sta dimostrando, ogni giorno di più, di avere una tempra forte e molto determinata, portando avanti i suoi sogni e le sue passioni. Da mamma Loredana ha ereditato la bellezza e la sensualità mentre da papà Albano il talento nel campo della musica.

Nonostante gli haters la prendano di mira ingiustificatamente sul web, Jasmine Carrisi fa spallucce a queste critiche e continua a inseguire i suoi sogni, ricevendo un bagno di folla e di consensi.

Il debutto musicale della piccola Carrisi si è avuto un anno fa con il singolo ‘Ego’ e successivamente è apparsa assieme al papà alla presentazione, lo scorso luglio, di Stikide, il brano reggaeton in cui canta insieme a Deny K e Kiko El Crazy. Successivamente, sempre in coppia con suo padre, ha fatto parte della schiera di giudici di The Voice per la sezione senior.

Questa volta, per lei, c’è stata una nuova e speciale occasione da vivere sempre affianco al suo adorato papà Albano. Vediamo di cosa si tratta.

Ecco Jasmine Carrisi sensuale al Festival di Venezia

Ha indossato un abito lungo, color rosso accesso, molto elegante ed impegnativo per il suo debutto ufficiale sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia: così ha sfilato Jasmine Carrisi per la sua prima volta. Ad arricchire il vestito scelto da Jasmine, delle preziose scarpe con delle zeppe molto alte, ricoperte di strass.

Lei stessa ha pubblicato il suo outfit sul suo profilo ufficiale ma a rendere più sensuale la giovane cantante in erba, è stato il suo sorriso radioso, che esprime solarità.

Ad accompagnarla, mentre calca il red carpet del Festival di Venezia 2021, c’è la sua spalla forte, il famosissimo cantante Albano Carrisi che, con orgoglio e emozione, presta il braccio a Jasmine Carrisi che muove i primi passi nel mondo dei vip.

Jasmine Carrisi segue le orme di papà Albano

La musica è pane quotidiano nella tenuta di Cellino San Marco e difatti Jasmine Carrisi sta seguendo le orme proprio del più grande cantante d’Italia, Albano.

La piccola di casa, in un’intervista del passato, si è trovata a parlare del rapporto con il padre, usando per Albano parole di ammirazione e stima, oltre il loro rapporto padre-figlia: “L’ho sempre voluto, ma ci sto lavorando davvero da un paio d’anni”.

Jasmine ha raccontato anche i primi passi nel mondo della musica e la sua forte passione, raccontando com’è nata: “All’inizio ero più piccolina e non volevo espormi, adesso invece sono cresciuta abbastanza per potermela cavare e poter provare a entrare in questo mondo”.

A conclusione del suo racconto la piccola Carrisi ha dimostrato la sua grinta e la voglia di potercela fare da sola.