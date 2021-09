Lilly Collins, protagonista di Emily in Paris, si è sposata: ecco chi è il fortunato

Lilly Collins, una delle attrici più apprezzate e seguite del momento , ha compiuto il grande passo sposando il regista Charlie McDowell. Ma proviamo a scoprire di più.

Nata a Guildford in Gran Bretagna nel marzo del 1989, Lilly Jane Collins ha iniziato la sua carriera nel mondo della recitazione all’età di 2 anni prendendo parte alla serie della BBC Growing Pains. Dopo svariate esperienze come attrice bambina, Lilly ha concluso il proprio percorso di studi laureandosi in giornalismo sportivo presso la University of Southern California.

Da Shadowhunters a Emily in Paris

Tra i primi ruoli di importanza internazionale assegnatigli possiamo trovare quello di Clarissa “Clary” Fray, protagonista di Shadowhunters – Città di ossa di Cassandra Clare. Indubbiamente tra i progetti che hanno reso Lilly nota a livello internazionale non possiamo non citare Emily in Paris, serie distribuita su Netflix uscita nel 2020 e rinnovata per una seconda stagione.

Il matrimonio di Lilly Collins

La nota attrice dopo una lunga e altalenante relazione con il collega Jamie Campbell Bower conosciuto sul set di Shadowhunters – Città di ossa, ha iniziato una frequentazione poi trasformatasi in un forte legame sentimentale con il regista e sceneggiatore Charlie McDowell. I due il 4 settembre hanno celbrato il loro amore con il matrimonio come dichiarato dalla stessa Lilly: “il 4 settembre siamo diventati, ufficialmente, il nostro “per sempre” reciproco”.

Lilly e Charlie hanno deciso di celebrare le nozze immersi nella natura del Colorado a Dunton Hot Springs, tra alberi, cascate e prati verdi. Un vero e proprio sogno come affermato dalla stessa attrice: “Quel che è cominciato come una favola è ora la mia realtà. Non sarò mai capace di dire a parole quanto straordinario sia stato questo weekend”.

La reazione dei follower

Lilly, ha condiviso alcuni meravigliosi scatti della celebrazione sul suo profilo Instagram seguito da oltre 23 milioni di persone. Le foto non sono ovviamente passate inosservate arrivando a superare i 3 milioni di like oltre che migliaia di complimenti e congratulazioni da parte dei fan dell’attrice nei commenti.