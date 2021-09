Leonardo Lamacchia di Amici 2020: il prima e dopo del cantante che pesava 110 chili

Leonardo Lamacchia, tra i protagonisti della scorsa edizione di Amici 20, ha raccontato la sua incredibile trasformazione fisica. Ecco le sue parole.

Le parole di Leonardo Lamacchia

Anche se la sua avventura all’interno del talent di Canale 5 Amici, ideato e condotto da Maria De Filippi, non è durata molto, lui è stato certamente uno dei protagonisti della passata edizione. Stiamo parlando di Leonardo Lamacchia. Il giovane, nel corso del programma, ha raccontato la sua storia e la sua incredibile trasformazione. Ha spiegato: “Ero molto più simpatico, me ne fregavo un po’ di più. Usando i chili di troppo come scudo e usando la simpatia e la leggerezza riuscivo ad andare avanti. Sono arrivato a pesare più di 110 chili”.

Con una dieta ferrea, Leonardo Lamacchia è riuscito a perdere oltre 30kg. Una storia che ha colpito anche Maria De Filippi che ha voluto incontrarlo da solo, nella casetta degli allievi, per parlargli. Oggi Lamacchia continua ad inseguire il grande sogno di diventare un cantante ed è molto seguito sui social.

Leggi anche —–> Grande Fratello Vip 6, tutto pronto per la nuova edizione: chi sono i concorrenti che entreranno nella casa

Il futuro di Leonardo Lamacchia

Il cantante, apprezzatissimo da Rudy Zerbi, professore di canto, ha parlato della sua esperienza ad Amici in un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale. Ed ha spiegato: “Mi è dispiaciuto tanto uscire e lasciare tutti quei matti da soli […]. La vita è un divenire di cose, un flusso di persone ed esperienze che ti forgiano e ti cambiano, questa volta sicuramente in meglio. Ci tengo a ringraziare tutti […] In primis Maria, una donna unica nel suo genere di un’umanità disarmante; tutta la redazione, i vocal coach e i miei compagni di avventura”.

Leggi anche —–> Alessandra Mussolini, che fine ha fatto il marito? Cosa fa oggi

Oggi Leonardo Lamacchia, che sui social conta quasi 200mila followers, sta lavorando al suo prossimo album. All’interno, troveremo anche i successi portati ad Amici, come Via Padova e Natale d’estate.