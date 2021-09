Simone Di Pasquale dice addio a Ballando con le Stelle e rompe il silenzio: sono fidanzato con Maria

Simone di Pasquale esce allo scoperto e afferma di non essere più single, ma di stare assieme a Maria, la sua nuova fidanzata. Intanto la sua vita professionale si prepara ai cambiamenti virando verso nuovi progetti.

Addio a Ballando con le Stelle

Oltre a Raimondo Todaro, un altro personaggio noto di Ballando con le Stelle potrebbe spiccare il volo verso altri lidi. Si tratta di Simone Di Pasquale che durante un’intervista rilasciata a Nuovo TV, ha fatto anche sapere di essere fidanzato.

Il programma serale di Milly Carlucci che si basa sulle performance danzanti dei personaggi famosi dello spettacolo, è pronto per iniziare con una nuova edizione. Dopo le polemiche scatenate a causa dell’addio di Raimondo Todaro, uno degli insegnanti di ballo storici dello show, in questi giorni arriva la conferma che anche Simone di Pasquale, ballerino e maestro, è pronto a dire addio al talent, ma senza strappi dolorosi e non sicuramente quest’anno, ma l’anno prossimo. Il professionista ha il desiderio di cambiare e di misurarsi in progetti diversi che non escludono l’ambito della televisione e la collaborazione con la Carlucci, con la quale rimane forte l’ affetto e la stima reciproca.

La nuova fidanzata di Pasquale Di Simone

Proprio nel programma della Rai, che l’ha reso famoso, Simone di Pasquale aveva trovato l’amore con Natalia Titova, un amore passionale durato 7 anni fino alla definitiva rottura. Da allora Di Pasquale è stato molto attento alla sua privacy e non ha fatto trapelare niente della sua vita sentimentale.

Ma ecco che in queste ore si è diffusa la notizia che Simone Di Pasquale ha ritrovato la serenità in amore. Ad annunciarlo è lui stesso attraverso un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, durante la quale sottolinea che fa coppia fissa con Maria, una donna lontana dal mondo dello spettacolo e che sta frequentando da un pò di mesi. In realtà come ha specificato il protagonista, ha conosciuto Maria ben 14 anni fa, ma solo recentemente è scoccata la scintilla.

I due infatti, pur rimanendo sempre in contatto si sono incontrati recentemente a Roma e hanno incominciato ad uscire insieme. Oggi sono una coppia unita e affiatata e di lei, Di Simone ha detto che ama la sua semplicità e i suoi sani principi. Nonostante la coppia abbia deciso di vivere giorno dopo giorno il loro rapporto, non si esclude il matrimonio o eventuali figli. Del resto Pasquale Di Simone non è ancora diventato papà e non si è mai sposato. Chissà..non ci resta di attendere gli sviluppi di questa bella storia d’amore.