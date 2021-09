Federica Panicucci e Marco Bacini sbottano contro un haters: “A Venezia cani e porci”

Come ogni manifestazione importante che si rispetti, anche il Festival del cinema di Venezia ha portato con sé una sfilza di hater pronti a giudicare, spesso in malo modo, tutti coloro i quali sono chiamati a sfilare sul famoso red carpet, pur non appartenendo al mondo del cinema. Questa volta, a essere sommersi da critiche gratuite, sono stati la conduttrice Federica Panicucci e suo marito, l’imprenditore Marco Bacini.

La coppia non è nuova a questo tipo di disavventure. Sui social, infatti, Federica e suo marito sono spesso stati accusati di “tirarsela” a causa del loro stile di vita, secondo alcuni troppo agiato e ostentato. In aggiunta a tutto questo, in occasione della loro presenza a Venezia, uno dei tanti hater presenti sul Web ha lanciato un’accusa nei confronti della coppia. Marco, con il suo modo schietto ed elegante di dire le cose che lo contraddistingue, ha risposto alla critica in questione con poche parole, ma precise e mirate, mettendo così a tacere queste inutili polemiche. Ecco tutti i dettagli del botta e risposta tra Marco Bacini e il suo hater.

Marco Bacini 1 – hater 0

È oramai risaputo che, ogni anno, al Festival del cinema di Venezia vengano chiamati a sfilare, oltre agli attori, personaggi lontani dal mondo della cinematografia. Il motivo è presto svelato. Alcune manifestazioni, tra cui annoveriamo anche il Festival di Sanremo, ad esempio, vengono utilizzate come palcoscenico dalle case di moda le quali, grazie alla visibilità degli eventi in questione, hanno la possibilità di presentare nuovi abiti delle loro collezioni. Questo è il motivo per il quale sul red carpet vediamo modelle, influencer e tante altre celebrità inerenti al mondo dello spettacolo e del Web.

Nonostante siano cose trite e ritrite, anche quest’anno sono arrivate numerose polemiche riguardo alla presenza sul red carpet di alcuni personaggi, tra i quali Federica Panicucci e Marco Bacini.

In occasione dell’arrivo a Venezia, Federica ha pubblicato alcuni scatti sul suo profilo Instagram ufficiale e, come da consuetudine, è arrivato il commento di un hater: “Cioè a questa parata cani e porci”. La risposta di Marco Bacini è stata a dir poco epica: “Non direi, Lei per esempio non si è vista e sono sicuro appartenga a una delle due categorie, sperando di non offendere le due categorie… buona giornata!”.

Come nelle favole

Federica Panicucci e Marco Bacini sono una delle coppie più innamorate e affiatate del mondo dello spettacolo. Sui social, la conduttrice è solita condividere post inerenti alla sua vita, ognuno dei quali racconta momenti felici trascorsi con la propria famiglia.

Nonostante le numerose critiche da cui sono spesso chiamati a difendersi, l’amore tra Marco e Federica procede a gonfie vele. È stata proprio la Panicucci, durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi, a raccontare cosa abbia significato per lei l’incontro con il padre dei suoi figli: “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta e io mi sono fatta travolgere […]”.