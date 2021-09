Alfonso Signorini: avete mai visto dove vive? La splendida casa nel cuore di Milano

Una casa semplice ma chic nel cuore di Milano: ecco dove vive Alfonso Signorini.

Già pronto a tornare in onda come padrone di casa della nuova edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è uno dei conduttori televisivi che ha riscosso maggiore successo negli ultimi anni. A dimostrarlo sono i numeri: nonostante la durata prolungata del programma, con il Gf Vip 5 il presentatore è riuscito a raggiungere una media di più di 3 milioni di telespettatori, con il 19,04% di share. Merito, probabilmente, della sua versatilità e prontezza di spirito, che lo rendono un apprezzato giornalista e scrittore, oltre che seguito conduttore televisivo. Ma oggi più che parlare del suo talento, scopriamo dove abita il popolare direttore del settimanale Chi. Avete mai visto la sua casa?

La dimora di Alfonso Signorini

Nato a Milano nel ‘64, Alfonso Signorini è rimasto fedele alla sua città d’origine: il conduttore televisivo, infatti, vive in un magnifico appartamento nel centro della città. Basta navigare sui suoi profili social per avere un assaggio degli interni dell’abitazione del giornalista meneghino: senso estetico, raffinatezza e semplicità per un’abitazione che riflette perfettamente lo spirito del padrone di casa.

Un appartamento che grida “arte”

La prima cosa che si nota guardando le foto della casa di Alfonso Signorini, è la passione per l’arte. Nell’appartamento, infatti, sono presenti in abbondanza quadri, sculture e oggetti di design. In particolare, nel salotto ci sono alcuni dipinti della cantante Maria Callas, artista di cui lo stesso direttore del settimanale Chi ha tracciato la biografia nel romanzo “Troppo fiera, troppo fragile” basato sul suo epistolario privato. Non può mancare, nello stesso ambiente, un meraviglioso caminetto, dalle linee semplici e pulite. Intorno, pareti bianche in contrasto con l’imponente scala in legno attraverso cui si accede alla zona notte.

Spazio alla musica

Ma arte in casa Signorini non significa soltanto quadri e sculture. Grande spazio, infatti, è dedicato anche alla musica. In particolare, nelle foto e nei video pubblicati sul suo account Instagram, è possibile notare la presenza di un pianoforte. Non bisogna dimenticare, infatti che il conduttore meneghino ha sempre affiancato agli studi universitari in lettere classiche e filosofia medioevale, la passione per la musica, tanto da aver conseguito anche il diploma al Conservatorio.

Arredamento minimal con un guizzo creativo

In generale, le parole d’ordine dell’arredamento scelto da Alfonso Signorini per la sua casa sono minimal ed elegante, senza che questo significhi sacrificare la creatività. Nella camera da letto, ed esempio, domina il candore del bianco, arricchito dal colore di un quadro posto proprio sopra la testata del letto.

LEGGI ANCHE: Alfonso Signorini e il racconto toccante sulla leucemia: “Facevo le chemio”

La palestra personale

Per finire in bellezza, il conduttore del Grande Fratello presta molta attenzione anche alla sua forma fisica. Nella sua casa in centro a Milano è presente un ambiente interamente dedicato allo sport: si tratta di una piccola palestra dove Alfonso Signorini ha tutto ciò che gli occorre per l’allenamento quotidiano. Una scelta quasi necessaria considerati i seri problemi di salute con cui il conduttore ha dovuto fare i conti nella sua vita, prima con la leucemia e poi, recentemente, con il Covid.