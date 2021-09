Un Posto al Sole, anticipazioni 10 settembre: Serena e Marina si alleano contro Viviana

Continuano a complicarsi le trame di Un Posto al Sole e, stando alle anticipazioni di oggi, 10 settembre, vedremo come Serena chiederà l’aiuto di Marina contro Viviana.

Nella consueta puntata di oggi, 10 settembre 2021, in onda su Rai Tre alle ore 20.45, i telespettatori avranno modo di vedere come l’intreccio della trama di Un Posto al Sole si complicherà ancora di più.

Nelle puntate precedenti, l’episodio principale è stato concentrato sulla brutale aggressione che la povera Susanna, ex fidanzata di Niko, ha subito per mano di uno sconosciuto. La donna, infatti, è stata trovata proprio da Niko riversa in una pozza di sangue, nello studio legale. Chi ha compiuto quest’efferata aggressione? Soprattutto per quale motivo?

Sono partite le indagini che si muovono a stretto raggio nella cerchia delle amicizie di Susanna e coinvolgono, per vie traverse, lo stesso ex fidanzato Niko, il quale è molto scosso emotivamente dall’accaduto e anche molto preoccupato per lo stato di salute della donna che, a quanto pare, non accenna a migliorare.

Intanto, però, nella puntata di questa sera, la scena si sposterà su questioni lavorative e vedrà come protagoniste Serena e Marina che si alleeranno contro Viviana.

Serena e Marina contro Viviana

Secondo le anticipazioni della puntata in onda quest’oggi, 10 settembre, vedremo come Serena sarà talmente disperata da chiedere l’aiuto della grintosa Marina. Come mai?

Tutto è nato dal ritorno dalle vacanze di Serena e di Irene, le quali sembravano essere molto felici di tornare a Napoli e riabbracciare Filippo. Lo stato d’animo di Serena, però, è cambiato immediatamente quando ha fatto un’amara scoperta: Viviana, la donna con la quale suo marito ha avuto in passato una fugace relazione, adesso collabora lavorativamente con Filippo.

Per Serena questa scelta è insopportabile, non solo a livello professionale ma soprattutto perché teme che la presenza della Carlino possa minare il suo matrimonio. Per tale motivo, Serena è disperata e cerca l’aiuto di Marina per ‘far fuori’ Viviana. Cosa succederà?

Niko parla con Jimmy

Intanto l’attenzione torna sulla questione che vede coinvolta Susanna, la quale è ancora in ospedale e le sue condizioni non sembrano accennare a migliorare. Tutti sono seriamente preoccupati e soprattutto temono per la vita della donna: riuscirà a salvarsi? Mentre si è in trepida attesa che le sue condizioni migliorino, Niko deve fare i conti con la realtà e affrontare, in questo periodo così difficile per lui, un nuovo scoglio e una nuova prova.

A questo punto è giusto che Niko riacquisti la lucidità persa dopo aver trovato Susanna in una pozza di sangue, per poter parlare con suo figlio Jimmy e raccontargli quanto accaduto alla Picardi.

Niko deve stare attento alle parole da usare con il piccolo, non solo perché la faccenda è molto delicata ma soprattutto perché Jimmy è molto legato emotivamente a Susanna ed ha già tanto sofferto per la separazione di suo padre dalla compagna. Infatti il bambino non aveva vissuto bene la separazione di Niko e Susanna, soprattutto perché in lei aveva visto la figura di una ‘mamma’.