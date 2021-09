Katia Ricciarelli, il più grande rimpianto della sua vita | Il retroscena su Pippo Baudo

Katia Ricciarelli, concorrente del prossimo Grande Fratello Vip, in una recente intervista ha rivelato di avere un unico rimpianto: non avere avuto figli. Poi confessa un retroscena su Pippo Baudo, che ha lasciato tutti spiazzati. Di cosa si tratta.

Soprano e attrice

Presto, per Katia Ricciarelli, si aprirà la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Il soprano originario di Rovigo, si sta preparando a questa nuova esperienza televisiva, anche se per lei non è proprio un debutto in un reality. Come ricorderanno i fan, nel 2006 è stata una dei concorrenti de La Fattoria.

Conosciuta per il suo talento vocale (ha studiato al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, debuttando a Mantova nel 1969 con La bohème, prima di iniziare una lunga carriera ricca di successi ) ma anche per i suoi ruoli d’attrice e apparizioni televisive, la Ricciarelli è ricordata anche per essere stata la moglie di Pippo Baudo.

Katia Ricciarelli, gli amori e i rimpianti

Molto gelosa della sua privacy la Ricciarelli non è proprio un personaggio inseguito costantemente dal gossip, anche se la sua vita sentimentale, ha sempre destato molto interesse da parte del pubblico. Nata in una famiglia non agiata, la signora de “La seconda notte di nozze”, cresce dedicandosi profondamente alla musica e al teatro e di lei sappiamo che ha avuto due grandi amori nella vita: José Carreras, il tenore spagnolo con cui ha avuto una relazione lunga 13 anni e il celebre presentatore Pippo Baudo, suo marito dal 1986 al 2004. Proprio su quest’ultimo tempo fa, la Ricciarelli ha rivelato un aneddoto che forse non tutti conoscevano.

Era il 2018 e Katia Ricciarelli ospite nel programma di Francesca Fagnani, “Belve”, si lascia andare a confessioni che riguardano la sua vita privata, come l’amore e i rimpianti. Quando la conduttrice le chiede cosa le è mancato di più nella sua vita, il soprano risponde: “il figlio”. Katia infatti non è mai diventata mamma, ma poi aggiunge: “ho capito una cosa: se non è venuto doveva essere così, quindi questo accanimento che c’è a volte non va bene perché poi i rapporti si rovinano”.

Il retroscena su Pippo Baudo

La Fagnani delicatamente le ricorda che però prima di sposarsi, rimase incinta di Pippo Baudo ma che poi quest’ultimo la convinse ad abortire. “Perchè?” Le chiede.

“Perchè evidentemente pensava che fosse troppo presto.” Risponde con consapevolezza Katia. Poi aggiunge: “eravamo fidanzatini “di nascosto”. Ma va bene così” A questo punto la conduttrice le chiede: “Ma è una cosa che rimprovera più a se stessa o più a lui?” E la Ricciarelli conclude rispondendo: “No, a nessuno dei due. Anche questo fa parte del destino.”