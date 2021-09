Chi è Chiara Bontempi, la fidanzata di Gianmarco Tamberi | Vita privata e carriera della compagna del campione di atletica azzurro

Gianmarco Tamberi, il nostro campione olimpico, non vanta esclusivamente una meritata carriera atletica di tutto successo, ma anche una fidanzata che ama incondizionatamente, al suo fianco da undici anni: stiamo parlando di Chiara Bontempi.

Chiara Bontempi, il grande amore di Tamberi

Tra gli atleti che hanno spiccato alle Olimpiadi di Tokyo tenutesi quest’estate, figura senz’alto l’artista Gianmarco Tamberi, classe 1992, vincitore dell’oro con la misura di 2,39 metri e detentore del record nazionale in salto in alto e in salto in alto indoor. Il ragazzo, che ora si sta godendo il meritato successo, ha avuto la fortuna di avere al suo fianco una persona che lo ama molto, la fidanzata Chiara. I due sono legati sentimentalmente da molto tempo, ovvero dal lontano 2009, quando erano ancora giovanissimi.

Chi è Chiara Bontempi

Chiara Bontempi, nata il 12 agosto 1995 ad Ancona, è marchigiana proprio come il suo compagno. Ha trascorso i suoi anni di gioventù nella città natale, conoscendo così Gianmarco, e si è poi trasferita a Verona per studiare all’università, laureandosi nel 2019. Ha poi cominciato a entrare nel mondo del lavoro, spostandosi tra Milano e Roma, ma non ci è dato sapere di che cosa si occupi. Chiara compare spesso sul profilo di Gianmarco, nelle foto o nelle storie che il campione olimpico pubblica, e sta riscuotendo un ottimo successo sui social: il suo profilo Instagram, ad esempio, vanta 26 mila follower, in costante aumento dopo la vittoria del fidanzato. Attraverso questo canale, condivide spesso dolcissime foto in compagnia di Gianmarco, dimostrando il profondo e duraturo amore che li lega da ormai 11 anni.

LEGGI ANCHE—> Lilly Collins, protagonista di Emily in Paris, si è sposata: ecco chi è il fortunato

Matrimonio in arrivo per Gianmarco e Chiara

La loro lunga relazione non poteva che sfociare in un matrimonio! Prima della partenza per Tokyo, Gianmarco ha infatti chiesto alla fidanzata di sposarlo. Chiara stessa ha dato il lieto annuncio su Instagram, con parole ricche di gioia: “Non trovo le parole… L’emozione è talmente tanta che ancora non ci credo. Ti amo amore mio infinito, ti direi di sì ogni singolo giorno”. Una proposta sincera, che corona l’amore che unisce la coppia.

Un amore sincero, fatto di rispetto e sincerità

Chiara non ha mai smesso di incoraggiare Gianmarco, anche nei momenti più critici: recentemente, l’atleta è stato protagonista di un infortuno che ha messo a dura prova la sua carriera. La ragazza lo ha sostenuto continuamente, spronandolo a non arrendersi mai. É anche grazie a lei, dunque, se Tamberi ha partecipato alle Olimpiadi, portando a casa la vittoria. In occasione del conseguimento dell’oro olimpico aveva infatti dichiarato: “Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato, e soprattutto Chiara, che ha messo spesso davanti le mie ambizioni a tutto il resto per permettermi di arrivare fino a qui”. Si era poi girato verso la telecamera, esclamando un sincero: “Ciao Amore!”.

Chiara era presente a Tokyo con il fidanzato e, anche in quell’occasione, aveva speso parole speciali su Instagram per incoraggiarlo: “Ci siamo.. Il cuore mi batte forte e l’emozione è tanta.. Stai per vivere il tuo sogno amore mio, un sogno che aspetti da anni.. Vivilo con la grinta, la convinzione e la forza che solo tu hai. E sopratutto.. divertiti e goditi finalmente questi giochi olimpici. Lontani ma sempre vicini..sono con te! Ti meriti il meglio vita mia”.

LEGGI ANCHE—> Olimpiadi Tokyo 2020, Marcell Jacobs, oro nei 100 metri in 9.80: impresa storica