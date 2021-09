Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo svela: “Vorrei lanciare un messaggio…”

Il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip è ufficiale grazie alla pubblicazione di alcune foto sulle riviste di gossip. Tra i concorrenti c’è anche il giovane Manuel Bortuzzo, il quale ha deciso di mettersi alla prova per un motivo ben preciso. Ecco di cosa si tratta.

Un concorrente d’eccezione: Manuel Bortuzzo

A partire dal 13 settembre Alfonso Signorini tornerà a fare compagnia agli italiani tutti i lunedì in prima serata su canale 5. Accanto a lui non ci saranno più Pupo ed Antonella Elia, bensì Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Insieme commenteranno le vicende che si verranno a creare tra le mura della casa più spiata d’Italia. Alcuni concorrenti già stanno facendo parlare di sé, come l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, l’ex di Belen Rodriguez Gianmaria Antinolfi e da Temptation Island Tommaso Eletti. Tuttavia gli occhi sono puntati soprattutto sul giovane Manuel Bortuzzo, rimasto paralizzato dopo essere stato colpito da un proiettile alla schiena. Con grande forza di volontà e determinazione è riuscito a riprendere in mano la sua vita. Per questo motivo vorrebbe lanciare un messaggio ai telespettatori in merito all’argomento della disabilità. Ecco le parole che sono state riportate sul settimanale Chi.

“Vorrei…infrangere i tabù sulla disabilità”

“Vorrei suscitare delle riflessioni e lanciare un messaggio alle persone che mi guarderanno, ma anche infrangere dei tabù sulla disabilità”. Lo scopo del ragazzo non è suscitare compassione e pietà, ma vuole dimostrare che la disabilità non è un limite. Non è un ostacolo, dunque non ha inciso sulla sua vita al punto tale da farlo cadere nello sconforto. Purtroppo è stato colpito da un proiettile durante una sparatoria in un quartiere romano. Questa triste vicenda lo ha obbligato a utilizzare la sedia a rotelle, però è riuscito ad affrontare il tutto in modo davvero esemplare. Sicuramente lancerà un bel messaggio a coloro che vivono la sua stessa situazione e farà cambiare idea sulla disabilità.

“Credo che mi troverò bene con tutti”

Manuel sembra essere il classico ragazzo della porta accanto, educato è gentile. Durante l’intervista ha dichiarato che è quasi certo che andrà d’accordo con tutti i concorrenti. Per quanto riguarda le due opinioniste ha risposto che non teme il loro giudizio: “Tra le due non tengo nessuna, non perché mi sento superiore, ma per il semplice fatto che sono sempre pronto ad affrontare le sfide e le critiche nel modo giusto”. A breve lo vedremo mettersi alla prova nella casa del Grande Fratello Vip. È solo questione di giorni, ragion per cui non ci resta che attendere la prima diretta di lunedì 13 settembre.

