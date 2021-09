Miriana Trevisan, la verità sulla fine del matrimonio con Pago: “Siamo molto diversi, lui…”

Tra i concorrenti ufficiali della sesta edizione del Grande Fratello Vip vi è anche una delle showgirl più amate di sempre. Sto parlando dell’ex volto di Non è la Rai Miriana Trevisan.

Miriana ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era molto giovane e, dopo il suo debutto nel celebre programma di Gianni Boncompagni, la carriera della showgirl ha spiccato il volo. Lo stesso, però, non si piò dire nei riguardi della sfera privata della bella napoletana. Dopo una lunga e intensa storia d’amore avuta con il cantante Pacifico Settembre (in arte Pago), i due hanno deciso di separarsi. Scopriamo insieme tutti i retroscena inerenti alla fine del loro matrimonio.

L’amore con Pago

Miriana Trevisan ha conosciuto il suo ex marito per caso, durante una serata in Sardegna durante la quale il cantante era stato chiamato a esibirsi. Il loro primo incontro è avvenuto nel 2002 e, solamente un anno dopo, esattamente il 14 giugno 2003, Pago e la showgirl sono convolati a nozze. Non sempre, tuttavia, le cose vanno come erano state immaginate: due anni dopo il matrimonio, infatti, la coppia decide di separarsi e di percorrere strade diverse.

Nel 2007 per Miriana Trevisan è stato l’anno della partecipazione al reality show L’isola dei famosi. Una volta tornata in Italia, dopo un lungo periodo di distacco e di riflessione, la showgirl e il cantante hanno deciso di riprovare a ricomporre i pezzi della loro relazione, in quanto, come da loro stessi affermato più volte, l’amore tra i due non fosse mai svanito.

Nel 2009, quando tutto sembrava andare per il meglio, Pago e Miriana sono diventati genitori del loro unico figlio, Nicolò, per il quale entrambi provano un amore senza confini. Durante gli anni successivi, però, le cose non hanno preso la piega desiderata e, nel 2013, la coppia ha annunciato ufficialmente la fine del matrimonio.

Sono state tante le congetture riguardanti la fine della storia d’amore tra Miriana e Pago, ma è la stessa showgirl a svelare i motivi della loro separazione. Durante un’intervista rilasciata a Caterina Balivo nel programma Vieni da me, la soubrette ha raccontato quanto segue: “Siamo molto diversi, io il giorno e lui la notte. Il nostro matrimonio è finito per le differenze caratteriali. Ma sono contenta di aver avuto un bambino con lui, è un padre meraviglioso. Per lui provo stima e affetto, nessun rancore”.

La vita di Miriana dopo il matrimonio

Dopo la fine del suo matrimonio con il cantante Pago, Miriana Trevisan ha iniziato una relazione durata circa due anni con l’ex consigliere regionale della Regione Lombardia Giulio Cavalli. Grazie a lui, sembrava che la showgirl fosse riuscita finalmente a voltare definitivamente pagina e a ritrovare il sorriso, ma anche questa volta, purtroppo, la storia d’amore è presto giunta al capolinea.

Da allora, Miriana si è completamente dedicata alla cura del suo Nicolò… ma mai dire mai! Il Grande Fratello, chissà, potrebbe essere l’occasione giusta per ritrovare l’amore.