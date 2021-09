Raffaella Fico, arriva la confessione sui ritocchini: “Si, ho rifatto…”

Quante volte, complici anche i talk show televisivi, abbiamo sentito di parlare di persone che ricorrono in maniera sbagliata alla chirurgia estetica? Oramai non si contano neanche più. Anche in questo caso, l’abuso eccessivo non è mai corretto: ogni volta che il corpo viene sottoposto a un nuovo intervento subisce un forte stress, dall’anestesia fino a tutto il decorso post operatorio. In ogni caso, ognuno ha la propria idea a riguardo. Tra le celebrità, tuttavia, sono poche quelle che, almeno una volta nella vita, non cedono alla tentazione del tanto temuto “ritocchino”. Una su tutte, la showgirl Raffaella Fico.

Ultimamente, grazie anche alla sua imminente partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, Raffaella è tornata al centro di alcune polemiche, riguardanti proprio il suo aspetto. La showgirl, dal canto suo, non ha mai nascosto di essersi affidata alle mani del chirurgo estetico in passato. Alcuni utenti del Web particolarmente attenti, però, hanno iniziato a sospettare che l’attrice possa essersi sottoposta a una nuova operazione. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Ecco tutti i dettagli.

Intervento sì o intervento no?

Raffaella Fico è una showgirl e attrice molto conosciuta dal grande pubblico italiano. La bellezza tipicamente mediterranea e la sua folta chioma riccia hanno fatto sì che Raffaella non passasse inosservata, fin dalla sua prima apparizione televisiva. Come ogni personaggio pubblico, però, anche la Fico ha ricevuto grosse critiche inerenti agli interventi di chirurgia estetica, veri o presunti, a cui si è sottoposta. Nel corso degli anni, l’attrice non ha mai nascosto di aver rifatto il seno, così come aveva anche affermato in un’intervista rilasciata a Eleonora Daniele durante il programma Storie Italiane: “Sì, mi sono rifatta. L’unica cosa che ho ritoccato è il seno. Le foto che pubblico sono un po’ modificate e poi c’è il make up. Mi attaccano sempre sui social, in qualsiasi foto che io pubblico. Ricevo solo critiche gratuite. A volte mi innervosisco, altre volte ci rimango male perché sono commenti molto pesanti […]”.

Questa è solo una delle tante foto pubblicate sul profilo Instagram ufficiale di Raffaella. In alcuni commenti, gli utenti sostengono che oltre al sento, l’attrice abbia rifatto anche le labbra: “Già eri rifatta prima, hai due labbra che sembrano dei gommoni”; “Eri così bella… ora un mostro”, e ancora: “Gomma e plastica ne abbiamo?”.

L’inizio della nuova edizione del Grande Fratello è ormai alle porte e, tra pochi giorni, Raffaella potrebbe decidere di difendersi dalle accuse in diretta nazionale. In che modo? Mostrandosi al grande pubblico al naturale: senza filtri, senza trucco e senza inganno!

Leggi anche—>Giulia Salemi, terribile lutto per l’ex gieffina: “Trovato senza vita”

Leggi anche—>Jasmine Carrisi in un rosso sensuale a Venezia | Come si è presentata la figlia di Albano e Loredana Lecciso

L’amore di Raffaella

Quest’estate Raffaella Fico, durante le vacanze, è stata avvistata in compagnia di un misterioso ragazzo. In un’intervista per il programma Un giorno da pecora su Rai Radio1, la showgirl ha rivelato: “Non sono fidanzata, avevo solo una conoscenza, una frequentazione. Sono single”. Sembrerebbe, quindi, che al momento nella vita della nostra Raffaella ci sia solo un unico, grande amore: sua figlia Pia, nata dalla precedente relazione avuta con il calciatore Mario Balotelli.

Per conoscere un po’ di più la personalità e la vita della showgirl, non ci resta che seguire il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.