Ainett Stephens, conoscete il marito della showgirl? Noto direttore sportivo

Ainett Stephens, una delle conduttrici e showgirl più apprezzate del panorama televisivo italiano, è pronta a dare il via alla sua nuova avventura nella casa del Grande Fratello Vip. Ma chi è il marito? Scopriamolo.

Nata a Ciudad Guayana in Venezuela, Ainnett si è traferita in Italia nel 2004 anno in cui si è iscritta la corso di laurea di Scienze della Comunicazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il suo debutto televisivo è avvenuto nel 2005, quando prese parte, come modella, alla kermesse Sfilata d’amore e Moda in onda su Rete 4. Il successo e la popolarità, però, arrivarono nel 2006, quando la showgirl diventò parte integrante del cast del quiz Mercante in fiera condotto da Pino Insegno, nei panni della Gatta Nera.

Chi è il marito di Ainett Stephens

Da allora, Ainett è diventata uno dei volti più popolari del piccolo schermo italiano arrivando alla conduzione di svariati programmi di discreto successo. Nel 2006, la showgirl ha avviato una relazione con Nicola Radici, imprenditore, diventato suo marito dopo 9 anni di fidanzamento. I due hanno celebrato il loro amore sposandosi il 3 settembre del 2015 anno in cui hanno anche avuto il loro primo figlio, Cristopher.

Chi è Nicola Radici

Nicola è un noto imprenditore, oltre ad essere un grande appassionato di calcio nonché dirigente del Forlì Calcio. Prima del fortunato matrimonio con Ainett, l’uomo ha avuto un figlio -Jacopo- da una relazione precedente. Radici è anche molto attivo su Instagram dove conta più di 20 mila follower con cui ama condividere alcuni meravigliosi scatti che vedono protagonista il suo lavoro come imprenditore e manager.

Nicola Radici studi e lavoro

Sul suo sito internet è possibile leggere che ha un titolo di studio come direttore sportivo, ottenuto nel 1997 e un successivo master come business manager conseguito tra il 2010 e il 2012 presso il Politecnico di Milano. Oltre ad essere impegnato con il Forlì Calcio, Radici è anche un dirigente sportivo per alcuni club spagnoli, infatti si divide tra Bergamo e Marbella in Spagna.