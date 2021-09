Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, perché è finita: spunta un retroscena: “Per una donna non è mai semplice”

Uomini e Donne è il programma che permette ai partecipanti di ottenere la popolarità sia nel piccolo schermo che sui social. Ora sta cavalcando l’onda del successo l’ex tronista Sophie Codegoni che a breve lentrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Molti non sanno il motivo che ha determinato la fine della storia con l’ex corteggiatore Matteo Ranieri. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Il percorso a UeD di Sophie e Matteo

Sophie Codegoni è una delle modelle di punta dello showroom di Milano di Chiara Ferragni. Quando si è seduta sul trono, ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico di Maria De Filippi. Durante il suo percorso televisivo ha conosciuto tanti giovani che si sono messi in gioco con l’intento di conquistarla. Tra questi si è presentato Matteo Ranieri, un ragazzo dallo sguardo tenero e dal carattere pacato. Nonostante varie discussioni, i due sono andati via ma non è la mano dallo studio. Purtroppo le cose non sono andate bene e hanno aspettato un po’ per dare il triste annuncio ai rispettivi follower. All’inizio non hanno spiegato cosa ha causato la loro separazione. Poi in un secondo momento sono intervenuti per dare la propria versione.

“Non si andava d’accordo su molte cose”

“La storia tra me e Matteo è finita…Tornassi indietro lo sceglierei ancora, gli presenterei la mia famiglia e i miei amici. La nostra diversità mentale ci ha portato ad avere un distacco a livello fisico e per una donna non è mai semplice…Sono molto legata a quello che io e Matteo abbiamo costruito in questi 5 mesi insieme. Sono un po’ meno legata a quello che c’è stato fuori”, ecco cosa aveva detto Sophie in una Instagram story. Non si è fatta attendere la replica del diretto interessato: “Non si andava d’accordo su molte cose. Avendo stili di vita e interessi differenti, anche le prospettive futuristiche erano un po’ differenti…Non c’è altro da dire”. Ciò dimostra che la quotidianità non ha retto la loro incompatibilità caratteriale e differenti visioni di vita.

Scontro tra titani nella casa?

All’interno della casa sicuramente gli occhi saranno puntati sul Sophie, anche perché tra i suoi compagni d’avventura c’è la bellissima Soleil Sorge. Anche lei ha ottenuto la popolarità partecipando nel ruolo di corteggiatrice a Uomini e Donne. E’ stata scelta da Luca Onestini che lo ha lasciato per il “collega” Marco Cartasegna. Ai tempi dell’Isola dei Famosi ha conosciuto Jeremias Rodriguez, con il quale è stata insieme per qualche mese. Attualmente si dichiara single, in quanto ha rivelato di non avere simpatia per Sophie e la cosa è ricambiata. Per questo motivo ne vedremo delle belle tra le due.

