Avete mai visto la bellissima mamma di Soleil Sorge? Sono due gocce d’acqua

Non tutti conoscono Wendy Kay, la madre di Soleil Sorge. Originaria degli USA, condivide con la figlia un carattere forte e determinato, oltre che una bellezza disarmante.

Soleil Sorge, concorrente del “Grande Fratello VIP” 6

Al nome di Soleil Sorge non si può non pensare a un’esplosione di vitalità e di forza. La giovane, nata sotto il segno del cancro nel 1994, ha saputo conquistare fin dalla sua prima partecipazione televisiva (avvenuta a “Uomini e Donne”, era corteggiatrice di Luca Onestini) l’attenzione dei riflettori, grazie al suo carattere forte e prorompente. Ora, invece, si prepara a fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, essendo una concorrente ufficiale della sesta edizione del “Grande Fratello VIP”.

Tra i successi televisivi di Soleil figura anche “Pechino Express”, nel quale ha partecipato con la madre, Wendy Kay. Tra le due c’è una somiglianza incredibile. Vediamo un po’.

Wendy Kay, l’incredibile somiglianza con la figlia Soleil

Wendy Kay, la madre di Soleil, è una donna molto bella: nonostante i presunti 50 anni di età (non si hanno certezze su quanti anni abbia), ha evidentemente mantenuto nel tempo un aspetto invidiabile, e si denota una forte somiglianza con la figlia, già emersa ai tempi di “Pechino Express”. Tra Soleil e Wendy si riscontra lo stesso sorriso smagliante (e perfetto), e un taglio degli occhi davvero simile. Le due non condividono esclusivamente la bellezza, ma anche un carattere forte e determinato e appaiono molto affiatate. Nel corso del reality, infatti, il duo era stato in grado di bucare il piccolo schermo, mostrando alle telecamere lo splendido e amorevole rapporto che le lega. La madre di Soleil è americana, è un’insegnante di yoga conosciuta in California e le piace molto viaggiare. Amante dei fiori e delle scarpe, al momento sembrerebbe che abiti a Roma, probabilmente per stare vicino alla figlia.

Con gli ex fidanzati di Soleil aveva stretto un ottimo rapporto. Aveva infatti un buon feeling con Jeremias Rodriguez (a differenza di Soleil, che con le sorelle di lui -Belen e Cecilia- non andava d’accordo), e con Marco Cartasegna, l’ex tronista che la nuova gieffina ha frequentato dopo Luca Onestini.

Il doloroso passato della mamma di Soleil

La mamma di Soleil nasconde anche un passato piuttosto doloroso: ha infatti dovuto lottare per ben due volto contro il cancro alle mammelle. La donna, secondo quanto dichiarato nel corso di una vecchia intervista a “Di Più Tv” non ha avuto subito il coraggio di dirlo alla figlia, escogitando alcuni escamotages. Quando aveva iniziato a perdere i capelli, aveva infatti detto a Soleil di aver perso una scommessa, ma il piano durò poco poiché l’ex corteggiatrice capii tutto, standole vicina in maniera incondizionata.

Mancano pochi giorni, e Soleil Sorge varcherà la porta rossa del “GF VIP” 2021. Non è la prima volta che la ragazza fa la sua apparizione nel reality, in quanto nel 2017 aveva lasciato Luca Onestini con una lettera, proprio quando quest’ultimo era stato concorrente. Seppur non fosse stata fisicamente presente all’interno del programma, aveva naturalmente fatto parlare di sé. Sicuramente, ci regalerà grandi soddisfazioni in questa nuova edizione, oramai alle porte.