Grande Fratello Vip: Ainette Stephens accusa Amedeo Goria | I social chiedono la squalifica del giornalista

A distanza di tre giorni dall’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, spuntano le prima polemiche nei confronti di alcuni concorrenti. A tal proposito, il giornalista sportivo Amedeo Goria sarebbe stato accusato di aver fatto delle “avance” alla sua coinquilina Ainett Stephens.

All’interno della casa, Ainett e Amedeo condividono il letto e, sul Web, sono stati ripostati alcuni video che riprendono la showgirl venezuelana in giardino con Francesca Cipriani. Durante la loro chiacchierata, Francesca ha chiesto ad Ainett se tra lei e il giornalista fosse successo qualcosa. La risposta della Stephens ha lasciato gli utenti e la stessa Cipriani senza parole. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Fatti e misfatti

Inutile sottolineare che il video della chiacchierata tra Ainett e Francesca abbia fatto il giro del Web, ma non è tutto. Il famoso portale Isa e Chia ha riportato un’ulteriore confessione, questa volta fatta da Amedeo Goria. Secondo Isa e Chia, infatti, durante un daytime il giornalista avrebbe ammesso di aver fatto alcuni grattini sulla mano della sua compagna di letto.

Fino a qui tutto bene, se non fosse che oltre alla confessione di Amedeo vi è anche quella di Ainett fatta alla coinquilina Francesca Cipriani. Dopo l’ammissione del giornalista, infatti, Francesca avrebbe chiesto alla Stephens: “Ma la notte allunga le mani?“. La showgirl non ha proferito parola, ma il suo sguardo ha lasciato intendere che la risposta alla domanda fosse affermativa.

La reazione del Web

Come sempre in queste occasioni, gli utenti del Web non si sono risparmiati nel dire la loro, creando così un vero e proprio caso mediatico. Alcuni fan hanno subito commentato: “Squalifica immediata, Ainett è una donna e va rispettata” oppure: “C’è anche un frame in cui le toccherebbe il lato b, fuori subito”. Non tutti, però, si sono schierati contro Amedeo: alcuni utenti preferiscono, invece, lasciare il beneficio del dubbio al giornalista sportivo. Nella prossima puntata verrà affrontato questo tema? Il Grande Fratello deciderà di prendere dei provvedimenti nei confronti di Amedeo, nel caso le accuse risultassero veritiere? Alla puntata di venerdì l’ardua sentenza.

Del lato da “tombeur de femmes” di Amedeo Goria si è molto parlato ultimamente, specie dopo la partecipazione alla passata edizione del Grande Fratello Vip della sua ex moglie, Maria Teresa Ruta. La conduttrice ha spesso dichiarato di aver perdonato più di un tradimento da parte dell’ex marito durante il loro matrimonio. Amedeo stesso, inoltre, ha ammesso di aver sbagliato molto quando era sposato. Ad oggi, il giornalista sportivo frequenta una bellissima modella di ben 31 anni più giovane di lui, ma ha scelto di vivere l’esperienza all’interno del reality in qualità di uomo single. Cosa succederà? Staremo a vedere!