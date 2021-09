Festival di Sanremo, Amadeus stravolge tutto: ecco la rivoluzione della kermesse

In attesa arrivi Sanremo Giovani 2021, andiamo a scopire la data in cui verrà trasmesso l’evento ed il regolamento della manifestazione canora, con la novità dell’eliminazione riguardante la categoria nuove proposte della prossima edizione del Festival sanremese.

Cosa attendersi dal prossimo Sanremo Giovani

A pochi mesi dalla 72esima edizione del Festival di Sanremo, si cerca di selezionare i giovani artisti in grado di salire il prossimo febbraio sul prestigioso palco dell’Ariston. In totale saranno in 30 a partecipare alla sezione Giovani, i quali verranno scremati fino ad arrivare ai 12 finalisti, 8 dalla prima fase, a cui si aggiungeranno 4 da Area Sanremo, i finalisti parteciperanno alla serata conclusiva, dove si esibiranno in due diverse canzoni, la prima delle quali sarà un inedito, l’altro riguarderà eventualmente il singolo da presentare al Festival in caso di successo.

Dallla prossima edizione del Festival, infatti, non vi sarà più la sezione Nuove Proposte, ragion per cui i vincitori di Sanremo Giovani verranno direttamente ammessi tra i big partecipanti alla manifestazione canora ligure. Gli artisti ammessi dalla selezione saranno i primi due classificati, i quali avranno la possibilità di farsi conoscere in queste settimane, sperando di sognare il Palco dell’Ariston tra pochi mesi.

Novità e quando verrà trasmesso

Tra le novità riguardanti il prossimo Sanremo Giovani vi è l’età abbassata per potervi partecipare, bisognerà infatti compiere almeno 16 anni, ma al massimo se ne potranno avere 29 al 31 dicembre. In pratica, la rassegna musicale riguarderà le persone nate dal 1992 al 2005. Gli artisti saranno poi giudicati da un’apposita giuria, mentre Amadeus sarà ancora una volta il direttore artistico.

La serata principale si terrà al Teatro del Casinò della città ligure per mercoledì 15 dicembre, l’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Uno. Sarà sempre Amadeus a fare gli onori di casa, proclamando i vincitori di Sanremo Giovani ed i due artisti in grado di approdare al Festival 2022, in programma un mese e mezzo dopo. Lo stesso conduttore, con ogni probabilità, durante la sera stessa dovrebbe nominare gli altri partecipanti sanremesi, così come era accaduto l’ultima volta.