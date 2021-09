Attimi di panico per Sonia Lorenzini: una notte al pronto soccorso | Ecco cosa è successo

Sonia Lorenzini è stata una tronista di Uomini e Donne e un concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello vip. Di recente si sta parlando di lei perché è stata protagonista di una vicenda spiacevole. Si è recata al pronto soccorso. Ecco cosa è successo.

Attimi di panico per Sonia Lorenzini

Ci sono stati degli attimi di panico Sonia Lorenzini. I follower hanno saputo che è stata in ospedale la scorsa notte con la pubblicazione di uno scatto in cui si mostra stesa sul letto con una flebo attaccata al braccio e la mascherina come consuetudine negli ultimi anni. “Nottata da dimenticare”, ecco cosa ha scritto nella didascalia. Molti le hanno chiesto che cosa è successo per ridurla in quello stato. La diretta interessata non ha esitato a rispondere. In pratica si è spaventata quando allo specchio ha notato il viso molto gonfio. I medici le hanno detto che probabilmente ha avuto una crisi allergica molto forte. Per fortuna tutto si è risolto. “Niente di grave o almeno ora lo so perché al mio risveglio ero davvero molto preoccupata, ma tutto risolvibile. Off per qualche giorno poi vi spiegherò”. In base alle sue parole chi la segue fin dai suoi primi esordi in televisione può stare tranquillo. L’importante è che si sia risolto tutto per il meglio. “Sto bene come anticipato nella storia di prima, non ci si lamenta, le cose gravi sono altre”. L’ultimo messaggio ha dato conferma che è in via di guarigione.

Il percorso televisivo di Sonia

Sonia si è fatta conoscere proponendosi come corteggiatrice a Uomini e Donne del tronista Claudio D’Angelo. Non è stata scelta per Ginevra Pisani, dunque la relazione le ha proposto il trono che ha accettato senza esitazione. Grazie a quest’esperienza ha avuto modo di conoscere Emanuele Mauti, con il quale è andata via mano nella mano prima del previsto. Purtroppo le cose non sono andate bene, ragion per cui ci sono lasciati. Dopo qualche mese è uscita allo scoperto con un altro corteggiatore e la storia è durata qualche anno. Dopo l’ennesima rottura, Sonia si è rimessa alla prova nel piccolo schermo davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, ma poi è uscita dopo qualche settimana. È stata vista in compagnia di Eros Ramazzotti, dunque il gossip si è scatenato. L’ex marito di Michelle Hunziker ha subito dichiarato che sono semplici amici. Per il momento non si sa nulla sulla sua vita sentimentale.

“Ci siamo appartate e chiarite”

In passato Sonia è stata menzionata nella rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. “Io non ho visto un tradimento di Andrea con i miei occhi. Per questo non dissi niente a Giulia. Lei era al Gf Vip, è uscita mesi dopo. Ero combattuta, alla fine ho preferito non dire…A distanza di un anno ci siamo viste a un evento: ci siamo appartate e chiarite di nuovo”. In questo modo ha messo a tacere tutte le malelingue.

