La ex concorrente Rosalinda Cannavò e Gabriel Garko sono stati protagonisti della passata edizione del Grande Fratello Vip ma adesso la bellissima attrice fa una confessione inaspettata.

Quella dello scorso anno è stata una delle edizioni del Grande Fratello Vip più avvincente della storia del talent show perché ricca di personaggi dalle forti personalità e con storie importanti alle spalle. Tra la rosa dei concorrenti, una delle protagoniste in assoluto è stata di sicuro la bellissima attrice Rosalinda Cannavò che, fin dall’inizio del suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip, non si è mai sottratta, mettendo a nudo tutta la sua vita privata.

Tra le vicende del suo passato è tornata a galla la relazione che la Cannavò ebbe nel passato con uno dei sex symbol di casa nostra, Gabriel Garko. Grazie alla loro ex storia d’amore e cogliendo l’opportunità di avere come cornice la Casa più spiata d’Italia, Garko ha deciso di andare a trovare la sua ex, nonché ancora amica e concorrente del reality, per fare davanti a lei e davanti a tutta la nazione il suo coming out.

Un momento davvero molto importante, diventato storico, che ha unito i due ex in un’amicizia molto solida al punto che, una volta terminata la sua esperienza nella Casa, Rosalinda ha deciso di andare a trovare il suo amico Gabriel. Oggi come sono i loro rapporti? La confessione arriva da parte della ex concorrente del Grande Fratello Vip attraverso le pagine del settimanale Chi.

Rosalinda Cannavò confessione su Gabriel Garko

Era entrata al Grande Fratello Vip fortemente voluta dal padrone di Casa, Alfonso Signorini come Adua Del Vesco, una delle attrici italiane più conosciute ed apprezzate. Aveva iniziato la sua esperienza a Cinecittà avendo fuori dalla Casa un compagno storico con il quale aveva progetti di convivenza.

E’ uscita dalla Casa ri-appropiandosi del suo vero nome, ovvero Rosalinda Cannavò. Una scelta simbolica che ha evidenziato come grazie al reality show sia venuta a capo di ogni nodo legato al suo passato e lo abbia risolto, orgogliosa del suo vero ego. Ha concluso il gioco non sottraendosi mai ma dando tutta se stessa e decidendo di aprirsi anche ad un nuovo, travolgente ed intenso amore, quello per il coinquilino e concorrente Andrea Zenga, con il quale oggi vive.

Grazie alla bellissima e talentuosa Rosalinda, Gabriel Garko è riuscito a fare coming out pubblico, parlando a cuore aperto della sua omosessualità. Dopo un anno da tutte queste intense emozioni, in che rapporti sono i due attori? Attraverso le pagine di Chi, la Cannavò ha confessato di non sapere più che fine ha fatto Garko.

“Mi dispiace tanto”

Nessuno se lo sarebbe aspettato ma stando a quanto confessato da Rosalinda, Garko è sparito dalla sua vita. I due non si sentono e non si sentono più e “questo mi dispiace tanto” ha sottolineato l’ex gieffina, lanciando la proposta: “Magari lo inviteremo a Casa Chi”.

Nell’intervista, Rosalinda Cannavò, però, ci ha tenuto a sottolineare come lei non abbia nessun tipo di problema con l’attore e come per lui continua a provare e proverà per sempre sentimenti di affetto sincero e stima.