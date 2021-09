Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 16 settembre: il ritorno di Tina agita la famiglia Amato

Il Paradiso delle Signore torna anche oggi su Rai 1 alle 15.55 con una nuova imperdibile puntata. Oggi i fan della soap tutta italiana, seguiranno tra le varie trame, quelle di Tina, che è tornata per la gioia degli Amato. Scopriamo qualcosa di più

Tina è tornata a casa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, ci annunciano che oggi 16 settembre, Tina sarà al centro dell’attenzione. La ragazza ha accettato di posare per la copertina de Il Paradiso Market e per questo motivo Vittorio, non sta nella pelle, rivelandolo subito a Roberto.

Quest’ultimo però, tornato da poco a Milano, è costretto, da subito, a mentire al suo vecchio amico. Non può per esempio confidargli che Anna Imbriani non solo è tornata a casa, ma ha anche bisogno di aiuto. Gli unici ad essere felici sono gli Amato, che hanno Tina con loro.

Il comportamento strano della ragazza

Tina tuttavia si comporta in modo strano. La ragazza ha tutta l’aria di una persona che sta nascondendo qualcosa, anche perchè non parla mai volentieri né di suo marito Sandro, nè del suo lavoro. A Londra dev’essere accaduto sicuramente qualcosa, anche perchè il Recaltati non è con lei. Per quale motivo?

Intanto tornando al Paradiso delle Signore, Tina ha già ricevuto una proposta di lavoro. Vittorio infatti ha grandi aspettative per lei. La ragazza senza volerlo è stata fotografata da Conti mentre quest’ultimo era alle prese con gli scatti sulle modelle per il magazine in uscita. Tina è finita davanti l’obiettivo e lo scatto involontario si è rivelato fantastico. Il direttore del grande magazzino ne è rimasto folgorato e l’Amato sembra proprio la donna ideale per la copertina de Il paradiso Market.

Il segreto di Roberto

Vittorio è felice di riabbracciare il suo caro e vecchio amico Roberto e di collaborare ancora una volta con lui. Il Landi però non è totalmente sincero e gli sta nascondendo qualcosa. Anzi per essere più precisi, qualcuno. Anna Imbriani infatti che aveva lasciato il Paradiso tanti anni fa, è tornata, ma ha grande bisogno di aiuto. La ragazza dopo aver dato alla luce la sua bambina, aveva cominciato a frequentare Quinto e i due innamoratissimi avevano lasciato Milano per vivere insieme altrove.

Ma perchè adesso è in difficoltà? Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la donna chiederà aiuto a Roberto ma gli chiederà di mantenere il segreto – soprattutto al Conti – della sua presenza.

La famiglia Amato dopo l’entusiasmo iniziale del ritorno di Tina a casa, comincia ad avere sospetti sul suo strano comportamento. Tina infatti eluderà le domande su suo marito e sulla sua carriera. Non sembrerà aver voglia di parlarne. Questo suo modo di fare manderà Agnese in confusione. Cosa è accaduto alla sua bambina e soprattutto dov’è finito Sandro?