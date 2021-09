Da Che Dio Ci Aiuti a Il Paradiso delle Signore: un’amatissima attrice pronta per una nuova avventura

Finalmente in onda la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore: i fan aspettano con ansia il ritorno in scena dell’amata attrice.

Ci siamo, il 13 settembre ha ufficialmente preso il via la serie televisiva italiana diretta da Monica Vullo e trasmessa su Rai 1 in formato daily nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì. Dopo la pausa estiva, la regia di Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolini, con la produzione creativa ed esecutiva di Daniele Carnacina è tornata a coinvolgere i telespettatori nel magazzino più famoso della televisione: Il Paradiso delle Signore.

Grandi ritorni a Il Paradiso delle Signore

Gli intrighi della Milano degli anni ‘50 e ‘60 non sembrano avere mai fine, e anche per questa nuova stagione sono previsti colpi di scena, intrecci amorosi, ma soprattutto degli attesissimi ritorni nel cast. Anna Imbriani, ad esempio, è pronta a cavalcare ancora una volta le strade di Milano dopo la scomparsa del compagno. Ugualmente un caloroso bentornato è riservato a Neva Leoni, che presta il volto a Tina Amato, la piccola della famiglia che nel frattempo ha raggiunto il successo come cantante.

Diana Del Bufalo torna a Il Paradiso delle Signore ?

Chiaramente, accanto ai clamorosi ritorni in scena di protagonisti storici della serie, ci sono anche tante new entry che arricchiranno il cast con le loro storie. Tuttavia, nelle ultime ore l’interesse principale ruota intorno a un altro personaggio molto amato dai fan della fiction che potrebbe fare ancora una volta da comparsa in questa sesta edizione. Stiamo parlando di Diana Del Bufalo.

Il dettaglio dell’attrice sui social network

Ad accendere le speranze degli appassionati della fiction, è stato un dettaglio condiviso da Diana Del Bufalo sui social network. In particolare, è stata una delle stories pubblicate dalla cantante a catturare l’attenzione dei fan e sollevare il gossip. Ecco la scena: Diana Del Bufalo si trova chiaramente su un set e indossa dei vestiti che richiamano in maniera quasi inequivocabile la divisa delle commesse de Il Paradiso delle Signore. E tanto è bastato ad accendere i follower!

Diana Del Bufalo alla ribalta sul piccolo schermo

In realtà, c’è poco da stare sicuri. Diana Del Bufalo è impegnata su diversi fronti e quello che i fan si sono illusi di vedere potrebbe essere semplicemente il dettaglio di un costume di scena che non ha nulla a che fare con Il Paradiso delle Signore. L’attrice, infatti, nell’ultimo periodo ha messo piede in diversi set e fatto parte di diversi cast. L’ultimo, quello di Ridatemi Mia Moglie, una commedia romantica in due parti prodotta da Sky e Colorado Film in onda il 13 e il 20 settembre. Insomma, la confusione è ancora tante e per fare chiarezza gli appassionati della serie televisiva non hanno altra alternativa se non aspettare le prossime puntate!