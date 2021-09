Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti e quei dettagli su Valentina: “Se capitava…” | Bufera sui social

La partecipazione di Tommaso Eletti alla nuova edizione del Grande Fratello Vip inizia a far discutere, soprattutto dopo le ultime rivelazioni del giovane sull’intimità con la ex fidanzata Valentina Nulli Augusti.

Alfonso Signorini ha scelto di far entrare nella casa del Grande Fratello Vip Tommaso Eletti, divenuto popolare tra il pubblico italiano dopo una discutibile partecipazione a Temptation Island. Il giovane romano, infatti, è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del reality show estivo insieme alla – ormai ex – compagna Valentina Nulli Augusti, più grande di lui di ben venti anni.

La coppia aveva fatto mormorare la rete e il pubblico da casa fin da subito, ma a finire al centro delle polemiche era stato proprio Tommaso per la sua eccessiva gelosia nei confronti della donna. Alla fine, la loro relazione si è conclusa davanti alle telecamere di Temptation Island per il tradimento di Eletti che, ora concorrente del Gf Vip, non ha risparmiato dettagli intimi e piccanti sulla sua relazione con la Nulli Augusti. Il pubblico si è già indignato.

Gf Vip, Tommaso Eletti e il racconto su Valentina

Come rivelato nel corso della partecipazione a Temptation Island, Tommaso e Valentina vivevano insieme nella casa della mamma di lui.

La loro relazione, nonostante la differenza di età e la gelosia morbosa del ventenne, sembrava potesse sopravvivere alle tentazioni del villaggio sardo.

Alla fine, però, non è stato così: Tommaso, geloso patologico, ha tradito proprio davanti alle telecamere di Canale 5 e per lui non c’è stata alcuna possibilità di recuperare il rapporto con Valentina.

Visto il personaggio, Alfonso Signorini ha deciso di farlo entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ma alcune sue dichiarazioni hanno già fatto discutere.

Eletti, infatti, non ha esitato a raccontare a tutti dettagli intimi e privati della sua storia con la Nulli Augusti.

“Le venivo sempre dentro… Durante quei momenti… – ha svelato lui – . Anche se capitava un figlio non faceva nulla”.

Tommaso pentito dell’addio a Valentina?

Ma non sono stati solo questi i dettagli piccanti svelati da Tommaso nella casa del Grande Fratello Vip. Non contento, il giovane è tornato a parlare dell’esperienza a Temptation Island, della sua gelosia morbosa e del rapporto con Valentina.

“Devo dire che a parte la fine e quello che è successo in tv, io ho tanti bei ricordi con lei. Per me è anche stata come una mamma – ha confessato il romano, aggiungendo – . La nostra era una relazione non dico malata, ma eccessiva”.

Ancora una volta, quindi, Eletti ha ammesso di essere stato “malato” del corpo di Valentina tanto da impedirle di indossare i bikini o andare al mare da sola.

“Avevamo molti problemi su gelosie mie pesanti – ha aggiunto – . Temptation Island mi ha aiutato a capire tante cose. Però le avrei capite anche senza il programma e non ci saremmo rovinati […]Ammetto di essere stato troppo geloso, però anche lei ha sbagliato alcune cose. C’erano errori da tutte e due le parti comunque…”.