Cosa andremo a vedere nella puntata di oggi, 15 settembre, della serie Una Vita? I telespettatori vivranno un colpo di scena dato da una folle decisione presa da Bellita.

Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle ore 14 e 10, su Canale 5 andrà in onda la soap opera spagnola di Una Vita che tiene alta l’attenzione del pubblico con le sue trame avvincenti. La serie televisiva ambientata a Madrid, è approdata in Italia dove ha ottenuto ottimi risultati fin dalle prime puntate: al pubblico di casa nostra piace molto seguire le vicende contorte degli inquilini di Acacias 38 nella capitale iberica.

I sentimenti che si legano sono appunto l’amore, la passione, la gelosia e la vendetta che entrano in scena su due mondi contrapposti, quello delle famiglie benestanti e il gruppo delle domestiche.

Tantissime novità per questa nuova stagione televisiva che scopriranno gli amanti della soap opera spagnola ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920. Cosa andremo a vedere nella puntata che andrà in onda oggi?

La folle decisione di Bellita

Cinta è incinta, una notizia inaspettata che riempie il cuore di gioia di Bellita che presto diventerà nonna. Così la donna non riesce a resistere ed è intenzionata a partire per l’Argentina per poter essere accanto a sua figlia in questo momento speciale della vita e seguire tutte le fasi della gravidanza, dandole supporto.

L’entusiasmo della futura nonna, però, viene frenato da Josè che non sembra felicissimo della decisione di Bellita: i neo sposini non saranno gioiosi di avere in giro per casa la donna ma vorranno continuare a godersi l’intimità coniugale, senza avere intrusioni esterne.

Bellita, però, non sembra demordere e continua a sostenere la sua voglia di raggiungere la figlia, cercando addirittura supporto in Felicia ma senza avere grande successo. A questo punto la donna, testarda e determinata, prende una folle decisione, mettendo Josè spalle al muro e lanciando un vero e proprio ultimatum: o decide di partire con lei per andare da Cinta o il loro matrimonio sarà in serio pericolo.

L’ossessione di Bellita

La futura nonna non desiste: vuole assolutamente essere accanto a Cinta durante i mesi della gravidanza. Per fare questo vuole abbandonare temporaneamente la Spagna e trasferirsi in Argentina insieme a Josè. L’uomo, però, non condivide questa idea perché pensa che la giovane Cinta e il marito Emilio possono cavarsela tranquillamente da soli e vivere questo momento magico per loro in modo del tutto intimo.

Neanche l’ultimatum fatto da Bellita a Josè lo intimorisce e di fronte all’ennesimo no detto dall’uomo, la futura nonna, in preda ad una sorta di ossessione, decide di fare le valigie da sola e raggiungere Cinta.

Non solo Josè e Felicia non condividono la scelta ma tutto il quartiere di Acacias 38 cercano di scoraggiare la donna, evidenziando la cattiva idea. Il problema di Bellita, però, sono proprio questi continui ‘no’ che la infuriano e la incaponiscono, essendo lei viziata e prepotente e abituata a vincerle tutte.

Come andrà a finire? Bellita cederà ai no oppure continuerà, caparbiamente, a fare di testa sua? Non ci resta che aspettare la puntata di oggi, 15 settembre.