Guendalina Tavassi rompe il silenzio sull’aggressione subita | Le parole dell’ex gieffina

Attimi di panico per l’ex gieffina Guendalina Tavassi: nella notte di domenica 12 settembre, infatti, la donna ha subito un’aggressione che le è costata, oltre allo spavento, diverse ore in pronto soccorso e un occhio tumefatto.

Guendalina non sta di certo affrontando uno dei periodi migliori della sua vita. Dopo la fine del matrimonio con l’imprenditore napoletano Umberto D’Aponte, la trentacinquenne romana si è dovuta confrontare, come spesso succede in questi casi ai personaggi pubblici, con una serie di utenti del Web i quali le hanno mosso diverse critiche inerenti alla sua nuova relazione. Come se non bastasse, ultimamente la donna ha anche subito una serie di angherie da parte di alcuni vandali. Durante i primi giorni di settembre, infatti, la Tavassi ha ritrovato la sua macchina quasi distrutta, con danni principalmente agli specchietti e alla carrozzeria. Ora, a distanza di poche settimane da quel brutto avvenimento, Guendalina si è mostrata su Instagram con il viso tumefatto e visibilmente provata. Ecco le prime parole dell’ex gieffina dopo l’aggressione.

Guendalina tranquillizza i suoi fan

Alcune ore fa, Guendalina Tavassi ha deciso di mostrarsi pubblicamente e tranquillizzare i suoi fan in seguito all’aggressione subita. Nella notte di domenica 12 settembre, infatti, è spuntata una foto sul profilo Instagram di Guenda la quale si trovava, probabilmente, in una sala d’attesa di un ospedale, in lacrime e con dei segni di aggressione sul viso. Anche la figlia maggiore dell’influencer, Gaia Nicolini, aveva espresso la sua opinione riguardo l’accaduto, ripubblicando il suddetto post con una frase di denuncia in aggiunta: “A ridurre mia madre così, che schifo. Vergogna, sono senza parole”. Le ore successive sono state all’insegna di una grande apprensione per tutti i fan della Tavassi. A tranquillizzare il suo pubblico, tuttavia, ci ha pensato proprio l’influencer, tramite una serie di Insta stories pubblicate sul suo account ufficiale, nelle quali ha confermato l’accaduto e ha mostrato gli evidenti segni fisici dell’aggressione.

Durante il suo racconto, Guendalina ha più volte ribadito di non poter parlare apertamente delle dinamiche della vicenda in quanto, al momento, gli avvocati stanno eseguendo il loro lavoro per punire adeguatamente chiunque sia stato coinvolto nell’aggressione.

L’influencer, inoltre, ha anche lanciato pubblicamente un appello: “[…] Ognuno ha un suo modo di reagire, io nella mia vita ne ho passate tante e non ho più lacrime, ma non sta male solo chi sta a letto per giorni. Io lo maschero in questo modo perché ho dei figli […]. Vorrei dire alle persone che cercano visibilità e popolarità, che penso che stiano continuando a sposare un reato penale, che se sanno la verità… che la dicano, dato che io non posso parlarne dato che è tutto in mano agli avvocati”.

Il dolce pensiero del nuovo fidanzato

Dopo la fine del suo matrimonio, Guendalina Tavassi ha ritrovato il sorriso con l’imprenditore romano Federico Perna. In seguito all’aggressione subita dalla fidanzata, l’uomo ha voluto dedicare delle dolci parole di supporto alla sua Guenda tramite un post sul suo account Instagram ufficiale: “La cosa che amo più di te è che non perdi mai il sorriso. Per me, anche così, rimani sempre la più bella del mondo”.

Nonostante lo spavento, il dolore fisico e tutto ciò che ne consegue, l’amore dei suoi figli, della sua famiglia e di Federico sarà sicuramente la migliore medicina per Guendalina la quale, come sempre, si rialzerà e continuerà a combattere con più forza di prima.