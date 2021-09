Il Paradiso delle Signore, anticipazioni mercoledì 15 settembre: il misterioso ritorno di Tina

Come di consueto nel primo pomeriggio di mercoledì 15 settembre andrà in onda un nuovo episodio della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

Questa settimana ha preso il via la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore stupendo fin da subito i telespettatori con importanti e inaspettati colpi di scena e nuovi intrecci amorosi. I protagonisti sono continuano ad essere impegnati al Magazzino tra nuove storie d’amore e nuove collezioni pronte ad essere lanciate sul mercato.

Il misterioso ritorno di Tina

Il ritorno di Tina a Milano ha stupito tutti. In particolare Salvo, Giuseppe e Agnese che hanno finalmente potuto riabbracciare la loro piccolina dopo tantissimo tempo. Nonostante la gioia per il suo rientro, c’è un particolare che preoccupa: la cantante ha rimesso piede in Italia senza Sandro. Tina però, sembra voler fan finta di nulla assicurando tutti che sia la sua carriera che la vita privata procedano al meglio. Ma sarà realmente così?

L’incontro tra Tina e Vittorio

Il ritorno di Tina è un mistero, ma Agnese sembra non volerci pensare e godersi la presenza della figlia in città. La donna deciderà di portarla al magazzino dove le presenterà il magazziniere Armando e la giovane ne approfitterà per salutare le sue amiche. Proprio mentre si trova al Paradiso Tina incrocerà Vittorio, impegnato con gli ultimi scatti per il lancio della nuova collezione ed è proprio lì che il gestore del negozio avrà un’idea: far posare Tina per la copertina di Paradiso Market.

Ludovica non ha intenzione di cedere

Nel frattempo Adelaide ha messo Ludovica davanti a un bivio: o il Circolo o la sua relazione con Marcello. La donna infatti non vuole che la Brancia si faccia vedere in giro in compagnia di un ex galeotto. Nonostante ciò sembra che Ludovica non voglia rinunciare a nessuno dei due aspetti della sua vita decidendo quindi di sfidare la donna e presentarsi a un importante evento al fianco proprio del Barbieri. Quale sarà la reazione di Adelaide?