Beautiful, anticipazioni 15 settembre: Steffy ingannata dai Logan

Le anticipazioni sulla trama di Beautiful di oggi, 15 settembre: tutto quello che accadrà ai protagonisti della soap opera americana più avvincente degli ultimi trent’anni.

Gli appuntamenti pomeridiani con Beautiful proseguono. Al centro delle vicende che animano le dinamiche della serie tv americana la famiglia Forrester e tutti i protagonisti – amici e nemici – che vi ruotano attorno. Secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi, 15 settembre, l’attenzione continuerà ad essere concentrata su Steffy che, dopo l’incidente, fatica a riprendersi in maniera definitiva.

A sfruttare lo stato psichico e fisico di quest’ultima sarà il fratello Thomas che, consapevole della poca capacità di intendere e volere della donna, tenterà di metterla contro Hope manipolandola in ogni modo. L’unico a credere nella buona fede di quest’ultimo è Ridge, certo che il giovane si stia prodigando per risollevare Steffy dalla condizione di difficoltà in cui è precipitata.

Beautiful, Kelly non torna a casa

La situazione di Steffy ha portato Liam – suo ex compagno – e Hope, a prendersi cura della figlia della donna, Kelly, che pare essersi ambientata perfettamente a casa Spencer.

Nel giorno del suo rientro a casa, così come concordato dalla madre, Hope manifesterà l’intenzione di tenere ancora un po’ in famiglia la piccola nonostante Liam sia contrario.

A decidere di rimanere ancora dagli Spencer sarà proprio Kelly che, come risulta dalle anticipazioni sulla puntata del 15 settembre di Beautiful, chiederà di fermarsi ancora un po’ lontano da casa e dalla madre.

Steffy, apparentemente, prenderà questa decisione in maniera positiva, ma in un momento di solitudine cadrà nello sconforto e mischierà la birra con gli antidolorifici.

Beautiful, Thomas manipola Steffy

Ad approfittare dello stato mentale di Steffy sarà Thomas, che tenterà di manipolarla con l’obiettivo di acuire l’astio tra lei e Hope, sua storica nemica.

L’uomo, infatti, continuerà a convincere Steffy del fatto che Liam e Hope stiano tentando di portarle via la figlia mascherando il tutto dietro la volontà di aiutarla in un momento di difficoltà.

L’unico a credere nella buona fede di Thomas è Ridge, certo che lui stia agendo solo per il bene della sorella e le stia vicino per tentare di risollevarla dal buio in cui è caduta.

Riuscirà Steffy a risvegliarsi e a comprendere chi siano i veri amici e i nemici? Solo le anticipazioni sulle prossime puntate di Beautiful potranno svelare ulteriori dettagli in merito…