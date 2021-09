L’Aria che tira, incidente per Myrta Merlino | La conduttrice in diretta con una vistosa fasciatura

Non è un periodo semplice per Myrta Merlino: la conduttrice è alle prese con un infortunio che la vede costretta a cambiare il suo modo di presentare.

Torna in onda Myrta Merlino e torna con una novità poco piacevole: la conduttrice de L’aria che tira ha preso nuovamente il timone della sua trasmissione di attualità in onda su La7.

Durante la prima puntata la donna ha voluto rendere partecipi i suoi telespettatori del brutto infortunio di cui è stata protagonista pochi giorni prima del rientro sul piccolo schermo.

L’aria che tira: Myrta Merlino alla conduzione da seduta

A colpire i telespettatori è stata subito l’insolita postura della presentatrice, diventata ormai un volto familiare per l’appassionato pubblico della sua trasmissione: alla ripresa del programma dopo la pausa estiva la conduttrice si è mostrata seduta alla scrivania e i più attenti hanno notato che il suo piede era sistemato in modo da restare sospeso su alcuni sostegni improvvisati.

Subito dopo la sigla iniziale, Myrta Merlino si è rivolta alla telecamera, intenzionata a rassicurare tutti a proposito della sua situazione. “Ho avuto un piccolo incidente sono seduta, ma va tutto benissimo. Resistiamo”, ha detto la giornalista che è rimasta quindi seduta nella posizione più congeniale per tutta la durata della trasmissione. Dalla sua postazione ha condotto il programma, lanciando i servizi e intervistando gli ospiti in collegamento, assegnando i turni di parola e approfondendo le principali tematiche di attualità. Alla fine della puntata, poi, la donna si è rivolta agli assistenti di studio chiedendo loro se fosse possibile alzarsi e portarsi nei pressi del maxi schermo: Myrta ha espresso così la volontà di partecipare in modo più attivo alla sua trasmissione.

Myrta Merlino racconta il suo infortunio: “Weekend turbolento”

La Merlino non ha raccontato i dettagli che riguardano l’incidente che ha dovuto affrontare ma lontano dagli schermi, tramite i social network, la donna ha lasciato trapelare qualche indizio circa l’accaduto. “Weekend a dir poco turbolento. Vi risparmio la parte sotto della foto con il mio piede infortunato. Niente tacchi per qualche settimana, ma nulla di preoccupante”, ha scritto la conduttrice sul suo profilo Instagram, a corredo di una foto che ritrae il suo rientro in studio.

Myrta ha poi aggiunto altro nelle sue storie, confermando di essere stata vittima di circostanze sfortunate: “La sfiga ci vede benissimo”, ha detto. Questa piccola parentesi costringerà la conduttrice a dover cambiar abitudini per un po’: dovrà condurre da seduta le prossime puntate di L’aria che tira, almeno per qualche settimana.

Non è la prima volta che la Merlino si trova a presentare su La 7 con qualche problema di salute. I telespettatori più assidui ricordano bene che durante la scorsa stagione del suo programma aveva rischiato di svenire in diretta a causa di forti dolori alla schiena dovuti ad un’ernia cervicale. Si era scatenato del panico in studio e la donna aveva dovuto sospendere il suo lavoro per quasi un mese, passando il testimone al collega Francesco Magnani.