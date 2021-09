Silvia Toffanin, parole inaspettate per Anna Tatangelo: la cantante confessa

Anna Tatangelo a breve si cimenterà nella conduzione del programma Scene da matrimonio. Sarà la sua nuova esperienza televisiva e prima del suo debutto è stata contattata da Silvia Toffanin. Ecco il motivo.

Il messaggio della Toffanin per Anna Tatangelo

È un periodo florido per Anna Tatangelo, non solo da un punto di vista professionale, ma anche in questioni sentimentali. Non a caso è uscita allo scoperto con il rapper Livio Cori da quest’estate con la pubblicazione di alcune foto di coppia. Finalmente sembra aver gettato alle spalle la relazione finita male con Gigi D’Alessio. Lei, come Silvia Toffanin, toglieranno la scena a Barbara D’Urso ogni domenica. La compagna di Pier Silvio Berlusconi condurrà la versione domenicale di Verissimo mentre la Tatangelo a partire dal 3 ottobre. Quest’ultimo durante un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni ha spiegato i rapporti che ha con la Toffanin. Inoltre ha colto l’occasione per ringraziarla di un messaggio che le ha scritto prima del suo debutto in televisione in qualità di conduttrice.

“Un messaggio super carino per augurarmi in bocca al lupo”

“Silvia mi ha mandato un messaggio super carino per augurarmi in bocca al lupo. Ha una grande sensibilità e io vado volentieri ospite da lei perché ha un garbo speciale e le sue domande non sono mai invadenti”, ecco le parole di stima e affetto che sono state utilizzate. Gli alti vertici della Mediaset sono certi che il duo riuscirà a ottenere dei grandi risultati. Del resto oltre ad essere donne di una certa professionalità, sono anche super bellissime. Non c’è da stupirsi se la platea maschile resterà incollata davanti al piccolo schermo il giorno di riposo della settimana. Tuttavia dovranno affrontare l’ardua sfida che le vede contro altre due donne in gamba della Rai: stiamo parlando di Mara Venier con Domenica In e Francesca Fialdini con Da noi…A ruota libera.

Leggi anche -> Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, volano gli stracci tra i due: la cantante furiosa per la decisione del suo ex compagno

Ospiti d’eccezione a Verissimo

Silvia Toffanin all’inizio non era convinta di prendersi questo incarico, ma è stato il compagno Pier Silvio a convincerla di fare compagnia agli italiani anche la domenica. Secondo fonti attendibili nella prima puntata di Verissimo ci saranno due grandi ospiti. Si tratta di Ilary Blasi e di Belen Rodriguez. La prima è nota per essere grande amica dai tempi di Passaparola della Toffanin mentre Belen avrà modo di raccontare delle gioie della maternità. Tutti sanno che ha reso padre Antonino Spinalbese e adesso si stanno godendo la piccola Luna Marí. Probabilmente nelle prossime puntate potrebbe esserci anche la Tatangelo per commentare la sua nuova avventura televisiva. Se così fosse, non ci resta che attendere.

Leggi anche -> Anna Tatangelo esce allo scoperto: lo scatto con il nuovo fidanzato infiamma il web