Ballando con le Stelle 2021, l’annuncio a sorpresa di Milly Carlucci: un amatissimo cantante nel cast

Si arricchisce il cast della trasmissione Ballando con le Stelle 2021, ci sarà infatti Mimo Remigi tra i concorrenti del programma condotto da Milly Carlucci, lo stesso cantante ha fatto l’annuncio a sorpresa della sua partecipazione alla nota trasmissione televisiva.

I protagonisti della trasmissione

Manca sempre meno alla prossima edizione di Ballando con le stelle, alla cui conduzione vi sarà ancora una volta Milly Carlucci; confermata la presenza di Paolo Belli, anche la giuria è quella degli ultimi anni. Per quanto riguarda i ballerini, mancherà invece Raimondo Todaro, mentre Simone Di Pasquale ha annunciato come la prossima stagione sarà l’ultima in cui sarà presente.

I concorrenti vip ad affiancare i ballerini sono stati annunciati nel corso dei giorni, manca ancora qualche nome per completare il cast. Al momento, sono sicure le presenze dei cantanti Al Bano, Morgan e Mietta, degli sportivi Fabio Galante ed Andrea Iannone, della showgirl Sabrina Salerno, dell’attrice Valeria Fabrizi e del parrucchiere Federico Lauri, in arte Fashion Style. A loro, si è aggiunto il nome di Mimo Remigi, come annunciato dallo stesso cantautore.

La carriera di Mimo Remigi

Nato ad Erba 83 anni fa, da quasi mezzo secolo è in attività come cantante, dove ha pubblicato numerosi 45 giri e 6 album. Mimo Remigi partecipa inoltre a 3 Festival di Sanremo come partecipante e nel 1988 lo farà da inviato. Negli ultimi tempi è stato protagonista in tv come ospite fisso di Oggi è un altro giorno su Rai 1 e di Propaganda Live su La7.

Proprio ad Oggi è un altro giorno ha annunciato la sua presenza alla prossima edizione di Ballando con le stelle, il cui inizio è previsto per il 16 ottobre, sarà la prima delle diverse puntate della trasmissione condotta da Milly Carlucci, occupando la prima serata di Rai 1 al sabato sera per buona parte dell’autunno. Nei prossimi giorni, dopo Memo Remigi, usciranno gli altri nomi, completando così il cast del talent show dedicato alla danza.