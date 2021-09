Silvia Toffanin e l’incredibile retroscena su Pier Silvio Berlusconi: “Se non avessi incontrato lui….”

Dopo una lunga pausa estiva, sabato 18 settembre andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Verissimo. Al timone del programma ci sarà sempre lei, Silvia Toffanin, la quale ha di recente rilasciato un’intervista in cui ha rivelato alcuni aspetti inediti della sua vita privata e lavorativa.

La conduttrice è sentimentalmente legata da molti anni a Pier Silvio Berlusconi. La coppia ha sempre cercato di proteggere la propria sfera privata dall’esposizione mediatica cui sono entrambi sottoposti; tuttavia, Silvia ha deciso di raccontare qualcosa in più di lei, della sua carriera e del rapporto con Pier Silvio. Scopriamo insieme le rivelazioni della Toffanin.

Amore e complicità

È un avvenimento più unico che raro venire a conoscenza di alcuni dettagli della vita privata di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. In occasione della nuova stagione del suo programma, Verissimo, per il quale è previsto un doppio appuntamento settimanale, Silvia ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano in cui ha raccontato un aneddoto molto privato. La conduttrice, infatti, ha rivelato di come Pier Silvio l’abbia aiutata a superare uno dei momenti più difficili della sua vita: la perdita della mamma, scomparsa nel mese di ottobre del 2020.

Durante la chiacchierata con il giornalista de Il Fatto Quotidiano, la Toffanin ha svelato quanto segue: “Quando è scomparsa mia mamma ero in macchina, stavo andando a registrare Verissimo. Sotto shock ho annullato tutto e sono tornata indietro. Peri Silvio, però, mi ha invitato a riflettere, dicendomi che forse a mia mamma avrebbe fatto piacere che andassi in onda […]. Lui ha una sensibilità spiccata, sa guardare oltre e sa farmi riflettere. Alla fine ho trovato la forza per andare in onda. L’ho fatto per lei che non si perdeva una puntata ed era orgogliosa di me. L’ho fatto per lei, ma la forza me l’ha data lui (Pier Silvio), è una cosa bellissima e per questo lo ringrazio”.

Leggi anche—>Silvia Toffanin, parole inaspettate per Anna Tatangelo: la cantante confessa

Leggi anche—>Kate Middleton in attesa del quarto figlio? Gli indizi e i sospetti dei sudditi di Sua Maestà

Carriera, critiche e competizioni

Oggi è oramai diventata una presenza fissa nella programmazione dei palinsesti Mediaset, ma Silvia Toffanin, sempre durante la medesima intervista, ha raccontato il motivo per il quale ha intrapreso la carriera di conduttrice: “Questo amore mediaticamente mi ha sicuramente più aiutata ci mancherebbe altro e, probabilmente, al 99,9% se non avessi incontrato Pier Silvio non sarei qui a fare televisione”. L’avvento della relazione con un compagno così “ingombrante”, tuttavia, ha portato con sé anche numerose critiche e l’etichetta di “raccomandata”. Ad oggi, Silvia Toffanin è diventata una professionista competente che svolge bene il proprio lavoro, ma si sa, gli hater e gli invidiosi sono sempre dietro l’angolo!

Come già precedentemente accennato, la nuova stagione di Verissimo prevede due appuntamenti settimanali: il canonico sabato pomeriggio e, in sostituzione a Domenica Live condotto da Barbara D’Urso, anche la domenica. A tal proposito, in occasione dell’intervista per Il Fatto Quotidiano, Silvia Toffanin ha deciso di mettere a tacere le voci riguardo alla presunta competizione con la D’Urso: “Quando ho ereditato Verissimo era stato condotto da Cristina Parodi, Paola Perego e anche da Brindisi e Corbi. Anche lì c’è stato il paragone […]. Noi facciamo il nostro mestiere, Mediaset mi ha chiesto questo nuovo impegno e ognuno ha un suo stile, un suo modo di fare tv. Barbara è una superprofessionista, fa questo lavoro anche da più anni di me, non c’è competizione”.