Uomini e Donne, anticipazioni 16 settembre: immagini dell’esterna di un tronista non verranno trasmesse | Ecco cosa è accaduto

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, 16 settembre, di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 dalle 14.45 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La nuova stagione del programma di Maria De Filippi

Questo pomeriggio, dalle 14.45 circa, su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Andiamo a vedere le anticipazioni di giovedì 16 settembre. Come accaduto nelle scorse edizioni, anche quest’anno i troni durante le puntate saranno misti. Spazio dunque a classici e over anche nella puntata odierna. Nella giornata di ieri abbiamo visto Andrea Nicole e Roberta conoscere i primi pretendenti.

Protagonista delle prime puntate della stagione 2021/2022 è certamente la dama torinese Gemma Galgani. La storica protagonista della trasmissione ha parlato della sua estate e del ritocchino al seno di qualche settimana fa. Non è ancora tornata ad accendersi la fiamma della rivalità con l’opinionista Tina Cipollari, ma è solo questione di tempo.

Anticipazioni 16 settembre

Altro grande ritorno, senza dubbio, è quello della tronista Ida Platano, che nelle scorse edizioni aveva catturato il pubblico con la sua love story con Riccardo Guarnieri. Dopo un periodo di pausa, Platano è ritornata a fine della scorsa stagione e oggi vuole riprendersi la scena. Nella puntata odierna, la dama continuerà la sua conoscenza con Graziano, ma c’è una novità.

Nel parterre, infatti, arriverà un nuovo pretendente: si tratta di Marcello. Lo conosceremo oggi, sarà lui a far capitolare Ida Platano? Altro protagonista il tronista Joele Milan, ma a quanto pare, in negativo. Infatti, a differenza del suo collega Matteo Fioravanti, le sue esterne non saranno trasmesse. Scopriremo il perché nella puntata di oggi.