Grande Fratello Vip, Soleil Sorge fulmina Sophie Codegoni: “So chi l’ha indirizzata”

Primi giorni nella casa del Grande Fratello Vip e già si preannunciano diverse dinamiche: Soleil aspetta l’ingresso di Sophie Codegoni, vicina a Fabrizio Corona.

Lunedì si sono aperte le porte, o meglio la porta rossa, della sesta edizione del Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini ha dato il benvenuto ai nuovi vipponi, ma si preannunciano altri ingressi.

Il cast, infatti, non è ancora al completo e venerdì si aggiungerà agli altri anche Sophie Codegoni: dell’ex tronista si parla già nella casa più spiata di Cinecittà.

Soleil Sorge, possibile scontro con Sophie Codegoni: c’entra Fabrizio Corona?

A commentare l’ingresso di Sophie ci ha pensato Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Luca Onestini, che fu tra i protagonisti della seconda edizione del Gf Vip. Durante una chiacchierata notturna con Gianmaria Antinolfi, con il quale pare ci sia stato più di un flirt in passato, la Sorge ha voluto dire la sua riguardo alla dichiarazione della Codegoni che annuncia il suo ingresso.

Nel suo video di presentazione Sophie ha parlato di Alex Belli lasciando intendere che il bell’attore potrebbe essere di suo interesse, nonostante sia sposato con la gelosissima Delia Duran. La concorrente ha ipotizzato che potrebbe esserci uno scontro nella Casa proprio con la Sorge a causa delle loro personalità in contrasto.

Grande Fratello Vip, Investigatore Social contro Soleil: “La falsità in persona”

Confrontandosi con Antinolfi, Soleil ha confermato di aver già interagito con Sophie fuori dal programma televisivo. “Io l’ho conosciuta, tra l’altro carinissima. Ma lei lo fa per dinamica pura, perché so benissimo chi l’ha indirizzata e perché lo sta facendo. Figurati, ci sta”, ha detto l’italoamericana. Il pubblico del web ha cominciato a fare tante ipotesi, pensando che la donna facesse riferimento a Fabrizio Corona. In ogni caso la Sorge ha dichiarato la sua buona predisposizione nel cercare un dialogo e anche un rapporto con Sophie, in nome della solidarietà femminile.

Per molti questa disponibilità sarebbe studiata a tavolino: le due si sarebbero messe d’accordo sulla dinamica da creare proprio a casa di Corona. A sostenere questa versione dei fatti è Alessandro Rosica, meglio noto su Instagram come Investigatore Social, che ha definito la Sorge come “la falsità in persona”. E ha poi aggiunto: “Prima infanga la d’Urso e autori, dopo avervi mangiato, poi vista l’aria che tirava, è passata nella fazione Corona Signorini, e ora?!? Grazie a tutti i finti teatrini concordati e che sto tirando fuori da mesi, lei inizia a mettere le mani avanti, soprattutto dopo l’acceso diverbio, avuto con me qualche giorno fa su Instagram. Soleil, non solo hai mangiato e organizzato con Sophie e Corona, ora butti addirittura m…a sulla loro faccia, per provare a pulirti e prendere le distanze da una truffa clamorosa televisiva, da me sventata già mesi fa”. Non resta che attendere l’ingresso della Codegoni per capire come si rapporteranno le due e se scontro sarà per la gioia degli appassionati di liti televisive.