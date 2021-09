Grande Fratello Vip, Delia Duran si scaglia contro Sophie Codegoni: le parole della moglie di Alex Belli

Nonostante il reality sia appena iniziato, i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip stanno già facendo parlare di loro. A essere al centro dell’attenzione è ancora una volta Sophie Codegoni, l’ex tronista di 19 anni che varcherà la fatidica porta rossa durante la puntata di venerdì prossimo.

Nelle ultime ore la moglie di Alex Belli, Delia Duran, ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale alcune Insta stories nelle quali ha espresso tutto il suo (comprensibile) dissenso su alcuni apprezzamenti che Sophie ha fatto nei riguardi di suo marito. Scopriamo insieme che cosa è successo.

L’ira di Delia

Prima ancora di entrare nella casa più spiata d’Italia, Sophie Codegoni ha risposto ad alcune domande inerenti ai suoi futuri coinquilini. A tal proposito, la diciannovenne si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni: “So che c’è anche un bell’uomo, Alex Belli, so che è sposato, ma è lui che deve rimanere fedele”. Delia Duran, moglie dell’attore, la quale non ha per niente preso bene le affermazioni della ragazza, ha deciso di esprimere pubblicamente la sua opinione tramite una Insta stories pubblicata sul suo account Instagram ufficiale.

Delia non ha risparmiato proprio nessuno: la modella, infatti, ha lanciato dei riferimenti anche alle tre principesse Selassié le quali, durante la prima puntata del reality, hanno stuzzicato Alex Belli con battute e frecciatine poco idonee nei confronti di un uomo sposato. Se le premesse sono queste… ne vedremo delle belle!

L’amore tra Alex e Delia

Abbiamo imparato a conoscere la coppia formata da Alex Belli e Delia Duran durante la loro partecipazione a Temptation Island. Nel corso del suo viaggio dei sentimenti, la modella venezuelana ha voluto mettere alla prova la sua relazione lasciandosi tentare da uno dei single presenti nel villaggio. Alex, nonostante la gelosia da cui è stato assalito nel vedere la sua fidanzata in sintonia con un altro uomo, ha lasciato che Delia giungesse alle sue conclusioni. In occasione del falò di confronto, Delia e Alex hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra e che avrebbero voluto trascorrere il resto della loro vita insieme. A distanza di due anni dall’esperienza all’Is Morus Relais, lo scorso 26 giugno Alex Belli e Delia Duran sono diventati marito e moglie, sugellando così il loro amore.

Ora che Alex è uno dei concorrenti del Grande Fratello, Delia dovrà stare a guardare dall’esterno tutto ciò che accadrà. Alla luce dei nuovi eventi, dato il suo carattere deciso e determinato, è possibile che assisteremo a un’entrata in scena in grande stile dell’attrice venezuelana: una sorta di Giulia De Lellis vs Asia Nuccetelli 2.0!