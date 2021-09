Il Commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica: anticipazioni e trama dell’episodio in onda il 15 settembre su Rai Uno

Il Commissario Montalbano, una delle serie targate Rai più apprezzate del panorama televisivo italiano, torna in onda questa sera alle 21:25 sul primo canale. Ecco alcune anticipazioni sui misteri che dovranno essere risolti.

Prodotta per la prima volta nel 1999, Il Commissario Montalbano, serie ispirata ai gialli dello scrittore siciliano Andrea Camilleri, ha fin da subito conquistato i telespettatori affascinati dagli intriganti misteri e inevitabilmente dal protagonista interpretato da Luca Zingaretti. Ancora oggi a distanza di più di 20 anni continua ad essere uno dei prodotti televisivi di maggiore successo del piccolo schermo italiano.

Anticipazioni de Il Commissario Montalbano

Questa sera, mercoledì 15 settembre, Il Commissario Montalbano torna in onda con Il Sorriso di Angelica. Durante questo episodio Montalbano sente l’età avanzare e in un guizzo di giovinezza decide di lasciarsi andare con Angelica, una giovane conosciuta da non troppo tempo. Per la prima volta il commissario ha volutamente tradito la sua storica fidanzata, Livia da cui a sua volta sospetta un tradimento che lo innervosisce. Nel frattempo un mistero incombe in paese dove si sono verificati due improvvisi omicidi e una serie di furti realizzati tutti con la stessa tecnica da un uomo che si fa chiamare Zeta e che sfida Montalbano a scovarlo.

Personaggio chiave dell’episodio sarà Fazio che questa volta contribuirà attivamente alle indagini seguendo da vicino il commissario e aiutandolo anche riguardo le questioni personali con la giovane Angelica.

Il libro

Questo episodio della serie è ispirato all’omonimo romanzo di Andrea Camilleri uscito per Sellerio Editore nell’ottobre del 2010. La trasposizione televisiva è stata realizzata a poco tempo dall’uscita del libro dello scrittore siciliano ed è stata mandata in onda per la prima volta nel 2013. La regia dell’episodio è di Alberto Sironi.

Il Commissario Montalbano 2021

Purtroppo per i telespettatori più appassionati, proprio nel 2021 è stata annunciata la chiusura della serie dopo la messa in onda dell’ultimo episodio dal titolo Il Metodo Catalanotti. Nonostante ciò il pubblico da casa può ancora godere degli episodi passati che continuano a conquistare milioni di telespettatori.